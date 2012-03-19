〔港报财经评论〕中联重科往绩前景俱佳--经济日报3月17日

中联重科往绩前景俱佳 /林瑞芬

3月踏入中旬,回看恒指先落后上,反覆整固势明显.国指则受A股弱势拖累,表现更逊恒指.转入下旬,要留意将陆续公布业绩的内银股,如建行(0939.HK)及农行(1288.HK).按走势显示,恒指昨收报21,317,仍受制于上月以来延伸下降轨,但距50天线20,582仍远.相反,国指昨收11,216,近周多番于50天线水平11,241争持,其支持力似乎已缺乏参考作用,向上阻力约11,500阻力未变.港股升势受阻,但目前似乎想以时间横行代替深度调整进行整固浪,启示恒指最终向上突破机会仍高.内银股交行(3328.HK)迅速完成非公开发售A+H股后,昨复牌,正如估计股价压力不大,反而因为已集资充实资本,至少今年内没有再伸手集资顾虑,H股反上升2.1%至6.32港元收市.中国内地股市也未因有内银股集资而续走弱,上证综指昨升1.3%.

央行周五公布,2月份社会融资规模为人民币1.04万亿港元,较上年同期增加3,912亿港元,同时也高于1月份的9,559亿港元.社会融资总量包括银行贷款、信托贷款、企业债券发行、非金融企业股票筹资和其他渠道的融资,数据反映中国内地总体资金面稍宽.集中发掘绩优股而言,短线也要关注股价走势,正如周五文中估计中国海外(0688.HK)股价短线有调整压力,股价昨遭质低4.7%.今日想同大家重点分析另一只二线国企中联重科(1157.HK),该股截至2011年12月底止营业额463.23亿人民币,按年增加43.9%.纯利则大增72.9%至80.66亿元人民币,胜市场预期.期内,集团之毛利率由30.3%增至32.4%.本月15日,公司通过董事会决议,拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售环卫机械子公司股权80%的股权.交易完成后,环卫机械公司股权将不再作为中联重科的子公司,但将仍持有环卫机械子公司20%的股权.此举可令集团集中力量将工程机械主业做大做强.

以昨日中联重科收市价11.52港元计算,预测PE介乎7.8倍至7.5倍.中国内地同业三一重工,按彭博综合预测之2012年度PE为9.8倍.工程机械股PE10倍以下,已反映中国内地固定资产投资增速略为放缓事实,若年内中国对宏观政策有所微调,国内经济从低走高,中联重科的股价有续涨空间.技术分析而言,该股中期关键阻力在12-12.5港元.自2010年上市以来,股价已形成大型区间上落,高位17港元左右,低位7港元左右,12港元为中轴,由此预见,一旦向上突破中轴,向上攀升机会较强,建议候10-10.5港元收集,9.5港元止蚀.(009)