〔港报社评〕候选人指控,公众要有判断力--经济日报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
特首候选人唐英年日前对另一候选人梁振英所作的政治指控,有违政治道德.港府要维护保密规定,才能有效管治,故不宜对唐的说法作肯定或否认,并应重申高层会议保密重要性.公众则要自行判断,选择相信哪一名候选人.
重申保密原则,不宜澄清真伪.唐英年上周五晚在选举论坛爆出梁振英在港府高层会议,曾建议缩短商台续牌年期、建议用防暴队应对反廿三条示威者,引发社会震撼.作为前政务司司长,唐英年的”爆料”,有违政治道德.他应明白无论行政会议、抑或港府高层会议,均需与会者互相信任,不能将会议内容外泄,否则与会者难畅所欲言,无助政府高层多角度考虑问题,严重打击政府决策能力,故行政会议、港府高层会议设保密制有其需要,不能踰越.
港府不宜澄清指控的真伪,此将令真相难于找寻,故指控方有需要提供更多证据,以支持其言论.若唐英年、梁振英及政府未来仅止于此,未有进一步披露资料让公众判断真伪,公众则需发挥自行判断能力.公众要对此事作出判断,可以有两个选择.一是因指控无法辩证真伪,故可以选择不理会.二是,若认为唐英年对梁振英指控十分重要,那就要发挥自己的判断力,仔细思考唐、梁两人过去的种种言论、行为,从而判断谁较可信,谁说的才是真话.培养判断能力,选出为民特首.在现实政治中,公众很多时会碰上难以判断真伪的罗生门事件,2017年特首将由普选产生,市民必须培养判断政治人物在讲真话还是误导,以至说谎的能力,才能选出真的为民施政的特首.(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。