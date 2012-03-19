〔港报社评〕候选人指控,公众要有判断力--经济日报3月19日

港府不宜澄清指控的真伪,此将令真相难于找寻,故指控方有需要提供更多证据,以支持其言论.若唐英年、梁振英及政府未来仅止于此,未有进一步披露资料让公众判断真伪,公众则需发挥自行判断能力.公众要对此事作出判断,可以有两个选择.一是因指控无法辩证真伪,故可以选择不理会.二是,若认为唐英年对梁振英指控十分重要,那就要发挥自己的判断力,仔细思考唐、梁两人过去的种种言论、行为,从而判断谁较可信,谁说的才是真话.培养判断能力,选出为民特首.在现实政治中,公众很多时会碰上难以判断真伪的罗生门事件,2017年特首将由普选产生,市民必须培养判断政治人物在讲真话还是误导,以至说谎的能力,才能选出真的为民施政的特首.(A09)