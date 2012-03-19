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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:08 BJT

〔港报社评〕候选人指控,公众要有判断力--经济日报3月19日

特首候选人唐英年日前对另一候选人梁振英所作的政治指控,有违政治道德.港府要维护保密规定,才能有效管治,故不宜对唐的说法作肯定或否认,并应重申高层会议保密重要性.公众则要自行判断,选择相信哪一名候选人.

重申保密原则,不宜澄清真伪.唐英年上周五晚在选举论坛爆出梁振英在港府高层会议,曾建议缩短商台续牌年期、建议用防暴队应对反廿三条示威者,引发社会震撼.作为前政务司司长,唐英年的”爆料”,有违政治道德.他应明白无论行政会议、抑或港府高层会议,均需与会者互相信任,不能将会议内容外泄,否则与会者难畅所欲言,无助政府高层多角度考虑问题,严重打击政府决策能力,故行政会议、港府高层会议设保密制有其需要,不能踰越.

港府不宜澄清指控的真伪,此将令真相难于找寻,故指控方有需要提供更多证据,以支持其言论.若唐英年、梁振英及政府未来仅止于此,未有进一步披露资料让公众判断真伪,公众则需发挥自行判断能力.公众要对此事作出判断,可以有两个选择.一是因指控无法辩证真伪,故可以选择不理会.二是,若认为唐英年对梁振英指控十分重要,那就要发挥自己的判断力,仔细思考唐、梁两人过去的种种言论、行为,从而判断谁较可信,谁说的才是真话.培养判断能力,选出为民特首.在现实政治中,公众很多时会碰上难以判断真伪的罗生门事件,2017年特首将由普选产生,市民必须培养判断政治人物在讲真话还是误导,以至说谎的能力,才能选出真的为民施政的特首.(A09)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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