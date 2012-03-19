〔香港个股〕俄铝称拟将铝产量削减6%,今年未有偿还债务安排

路透香港3月19日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一表示,公司今年未有偿还债务安排.

俄铝的管理层在电话会议上作以上表示.公司并称,拟将铝产量削减6%,同时预期2012年的铝价每吨将超过2,400美元.

该公司稍早公告,2011年的净利按年大挫91.7%至2.37亿美元,远低于汤森路透I/B/E/S综合22名分析师平均预测的19.1亿美元.其2010度净利为28.67亿美元,主要因俄铝于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值因后者买卖本身股份而减少所拖累.[ID:nSH0109800](完)

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