〔港报社评〕北韩出尔反尔,半岛局势诡谲--信报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
北韩昨天重申,4月中如期通过”银河三号”运载火箭发射”光明星三号”卫星,以迎接已故领导人金日成百周年诞辰,不惜破坏与美国最近达成暂停远程导弹试射的缓和气氛,不仅为重启六方会谈前景蒙上阴霾,也令朝鲜半岛的动荡风险遽然飙升.
去年底金正日猝然逝世,美国朝野智囊一度估计,美朝短期内难以恢复对话,但出乎意料,金正恩政府很快恢复了与美方接触.今次北韩与美国达成”二．二九协议”,当美国宣布协议结果后,金正恩于3月2日与军方高层一起视察战略火箭司令部.据朝鲜中央通讯社报道,同行有总参谋长李英镐等人,即使此行未必如外揣测,是金正恩”靠拢”军方的妥协行动,但他依靠军队来巩固权力的进程,迄今显然处于关键阶段与时刻.
更有展示”后金正日时代”,即金正恩统治拉开历史序幕的意味.对北韩”违反承诺”,美国难免有受”玩弄”之感,官方批评此举”极具挑衅性”,日本更警告会启动导弹拦截系统击落来犯的火箭,令地缘政局呈现新一轮紧张.如今美国不少国会议员对奥巴马的北韩”怀柔政策”大加鞭挞,在进入总统大选关键阶段,奥巴马如何回应北韩的”挑衅”,成为朝鲜半岛动荡变化的关键.如今金正恩显然力图掌控军权,利用金日成百周年诞辰纪念之机,巩固个人的统治威信和力量.在对美国外交上,今次”出尔反尔”,未必是”大权旁落”,却不排除是利用外务和军方所耍的”两面手法”,充分评估了中俄美三国反应条件所作出的利益谋略,初试啼声.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。