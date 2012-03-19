〔港报社评〕北韩出尔反尔,半岛局势诡谲--信报3月19日

北韩昨天重申,4月中如期通过”银河三号”运载火箭发射”光明星三号”卫星,以迎接已故领导人金日成百周年诞辰,不惜破坏与美国最近达成暂停远程导弹试射的缓和气氛,不仅为重启六方会谈前景蒙上阴霾,也令朝鲜半岛的动荡风险遽然飙升.

去年底金正日猝然逝世,美国朝野智囊一度估计,美朝短期内难以恢复对话,但出乎意料,金正恩政府很快恢复了与美方接触.今次北韩与美国达成”二．二九协议”,当美国宣布协议结果后,金正恩于3月2日与军方高层一起视察战略火箭司令部.据朝鲜中央通讯社报道,同行有总参谋长李英镐等人,即使此行未必如外揣测,是金正恩”靠拢”军方的妥协行动,但他依靠军队来巩固权力的进程,迄今显然处于关键阶段与时刻.

更有展示”后金正日时代”,即金正恩统治拉开历史序幕的意味.对北韩”违反承诺”,美国难免有受”玩弄”之感,官方批评此举”极具挑衅性”,日本更警告会启动导弹拦截系统击落来犯的火箭,令地缘政局呈现新一轮紧张.如今美国不少国会议员对奥巴马的北韩”怀柔政策”大加鞭挞,在进入总统大选关键阶段,奥巴马如何回应北韩的”挑衅”,成为朝鲜半岛动荡变化的关键.如今金正恩显然力图掌控军权,利用金日成百周年诞辰纪念之机,巩固个人的统治威信和力量.在对美国外交上,今次”出尔反尔”,未必是”大权旁落”,却不排除是利用外务和军方所耍的”两面手法”,充分评估了中俄美三国反应条件所作出的利益谋略,初试啼声.(A02)