〔港报社评〕坚持爱国爱港前提,信守君子之争承诺--文汇报3月19日

在上周五举行的特首选举论坛上,有候选人向对手提出的指控引起广泛关注和忧虑.今天选举委员会委员举办特首选举论坛,市民希望恶性竞争的事情不再发生,希望两位建制派候选人回归君子之争.君子之争,至少应该包括这样四项内容:一是比政纲;二是不抹黑;三是竞选手法合情合理合法;四是选完之后还可以继续做朋友.两位建制派候选人都是爱国爱港人士,理应识大体顾大局,在坚持爱国爱港的前提下,信守君子之争的承诺,为成功完成今次特首选举作出自己应有的努力和贡献.

中国副主席习近平两会期间分别与港澳地区全国政协委员和港区人大代表会面时,强调要顾全大局,包容共济,以国家整体利益为重,以香港的根本利益及长远利益为重,以全体港人的福祉为重.唐英年和梁振英都是中央接受的行政长官候选人,是香港爱国爱港力量的代表性人物.任何一人作出亲者痛仇者快的事情,都是有辱他们过去的历史,有愧今天人们的尊敬,更为后人留下遗憾和困惑.所有爱国爱港的人们,都衷心希望两位建制派候选人识大体顾大局,在爱国爱港的历史上谱写新的篇章.

“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇.”经历过前一段时间偏离君子之争带来的伤害和教训,两位建制派候选人更要坚持爱国爱港前提,信守君子之争承诺.上届美国总统选举,奥巴马与希拉里看似势不两立的竞逐者,但奥巴马胜出后,奥巴马邀请而希拉里也愿意就任国务卿,成为美谈.但愿这次特首选举,也创造谁当选都可以做朋友,都可以合作的佳话.(A03)