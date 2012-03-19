〔港报社评〕候选人论坛也考验选委--明报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
选委发起的特首候选人论坛今晚举行,来自各营负责提问的选委势将再次发炮,延续上周五传媒论坛的烽烟.由于绝大部分港人都被拒诸选委门外,这场论坛既是对候选人的考验,也是对这1200名有投票权的”特权分子”的考验.我们期望选委放下党派之争,从香港整体利益出发,代表港人提出质询,迫使候选人交代种种问题的真相.若选委提问时只顾私利互相攻讦,只会为小圈子选举增添不光彩的一笔,徒惹市民唾骂.
选委提出的问题,公众可以判断他是在为港人追寻真相、伸张公义,还是在混淆视听、党同伐异.互泼脏水只会令小圈子选举烂上加烂,嘲笑讥讽无助挖出事实,指桑骂槐只会令市民堕进五里雾中.选委必须放下党派之争,从香港整体利益出发,直接要求候选人交代事实,协助港人找出真相.中文大学学者马杰伟今天谈及选举丑闻的特色,总结如下:“丑闻没有必然的恶毒,亦没有必然的正义,正与邪,取决于我们是追求问责,还是为求政治利益而不择手段.”这原则同样适用于选委.选举论坛是特首候选人的考验场,同时也是拥有投票权的选委的考验场,选委追问丑闻,本身没有必然的恶毒或必然的正义,一切在乎提问者是在”追求问责”,还是”为求政治利益不择手段”.这一切,无权投票的港人都会看在眼里,自有公论.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。