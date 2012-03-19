〔港报社评〕候选人论坛也考验选委--明报3月19日

选委发起的特首候选人论坛今晚举行,来自各营负责提问的选委势将再次发炮,延续上周五传媒论坛的烽烟.由于绝大部分港人都被拒诸选委门外,这场论坛既是对候选人的考验,也是对这1200名有投票权的”特权分子”的考验.我们期望选委放下党派之争,从香港整体利益出发,代表港人提出质询,迫使候选人交代种种问题的真相.若选委提问时只顾私利互相攻讦,只会为小圈子选举增添不光彩的一笔,徒惹市民唾骂.

选委提出的问题,公众可以判断他是在为港人追寻真相、伸张公义,还是在混淆视听、党同伐异.互泼脏水只会令小圈子选举烂上加烂,嘲笑讥讽无助挖出事实,指桑骂槐只会令市民堕进五里雾中.选委必须放下党派之争,从香港整体利益出发,直接要求候选人交代事实,协助港人找出真相.中文大学学者马杰伟今天谈及选举丑闻的特色,总结如下:“丑闻没有必然的恶毒,亦没有必然的正义,正与邪,取决于我们是追求问责,还是为求政治利益而不择手段.”这原则同样适用于选委.选举论坛是特首候选人的考验场,同时也是拥有投票权的选委的考验场,选委追问丑闻,本身没有必然的恶毒或必然的正义,一切在乎提问者是在”追求问责”,还是”为求政治利益不择手段”.这一切,无权投票的港人都会看在眼里,自有公论.(A03)