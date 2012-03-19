〔港报社评〕派钱无人要,港府须检讨--星岛日报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港府透过关爱基金资助低收入长者享用家居清洁和陪诊服务,结果成功申请者仅占目标人数的16%.港府预留大笔款项待派给弱势社群却乏人问津,并非首次.如果这是因为经济好转减少了市民对政府的倚赖,未尝不是好事.不过,如果是因为计画与现实脱节、或手续繁复等因素,导致合资格申请者却步,当局就要设法改善,确保真正帮助到有需要的人士.最低工资跑赢入息限额.比这项津贴计画反应更冷淡的,是香港劳工处以现金奖励长期失业人士重投职场的”就业导航试验计画”.这些人接受劳工处辅导,找到低薪工作做满三个月,可获港府发放5,000港元鼓励金.劳工处本来为这个到今年底结束的计画预留了1亿4千万港元,结果到上月底为止,近5,000个参加辅导计画者中,只有500多人申请鼓励金,港府批出的金额只达预算约1%.
文件多推广差长者失机.有些人本身有需要,却不明白港府的计画而没有申请,尤以识字不多的长者为然.关爱基金的低收入长者家居清洁及陪诊津贴,有长者收到社署寄出的9页纸申请表,看不明白,及至听闻有这样的计画后向长者服务机构查询,才发觉原来计画已经截止申请.有的虽然知道有这计画,但觉得太复杂或者不划算.一些本来可以帮助有需要人士纾解困境的计画,结果却有大量目标人士不参与,港府不宜为求申请率高就不顾原则地过分放宽条件,但须检讨计画本身,确保不致与现实脱节,同时在推行计画的手法方面,要针对目标人士的条件,尽量做到简洁易明,并且加强与志愿机构合作推广.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。