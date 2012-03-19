〔港报社评〕派钱无人要,港府须检讨--星岛日报3月19日

港府透过关爱基金资助低收入长者享用家居清洁和陪诊服务,结果成功申请者仅占目标人数的16%.港府预留大笔款项待派给弱势社群却乏人问津,并非首次.如果这是因为经济好转减少了市民对政府的倚赖,未尝不是好事.不过,如果是因为计画与现实脱节、或手续繁复等因素,导致合资格申请者却步,当局就要设法改善,确保真正帮助到有需要的人士.最低工资跑赢入息限额.比这项津贴计画反应更冷淡的,是香港劳工处以现金奖励长期失业人士重投职场的”就业导航试验计画”.这些人接受劳工处辅导,找到低薪工作做满三个月,可获港府发放5,000港元鼓励金.劳工处本来为这个到今年底结束的计画预留了1亿4千万港元,结果到上月底为止,近5,000个参加辅导计画者中,只有500多人申请鼓励金,港府批出的金额只达预算约1%.

文件多推广差长者失机.有些人本身有需要,却不明白港府的计画而没有申请,尤以识字不多的长者为然.关爱基金的低收入长者家居清洁及陪诊津贴,有长者收到社署寄出的9页纸申请表,看不明白,及至听闻有这样的计画后向长者服务机构查询,才发觉原来计画已经截止申请.有的虽然知道有这计画,但觉得太复杂或者不划算.一些本来可以帮助有需要人士纾解困境的计画,结果却有大量目标人士不参与,港府不宜为求申请率高就不顾原则地过分放宽条件,但须检讨计画本身,确保不致与现实脱节,同时在推行计画的手法方面,要针对目标人士的条件,尽量做到简洁易明,并且加强与志愿机构合作推广.