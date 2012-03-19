〔香港股市〕恒指开盘上涨,恒大地产跳升3.9%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港3月19日电---香港股市周一开盘上扬,追随上周五美股升势,恒大地产(3333.HK)在中资地产股中涨幅居前.
恒生指数.HSI开盘上涨0.64%至21,454.01点.恒生国企指数.HSCE扬升0.49%至11,271.2点.恒大地产开盘上涨3.9%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。