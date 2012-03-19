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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 09:41 BJT

〔香港股市〕恒指开盘上涨,恒大地产跳升3.9%

路透香港3月19日电---香港股市周一开盘上扬,追随上周五美股升势,恒大地产(3333.HK)在中资地产股中涨幅居前.

恒生指数.HSI开盘上涨0.64%至21,454.01点.恒生国企指数.HSCE扬升0.49%至11,271.2点.恒大地产开盘上涨3.9%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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