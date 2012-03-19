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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:30 BJT

〔表格〕中国长城汽车去年净利按年增长27%,至34.3亿元人民币

路透香港3月19日电--中国汽车制造商--长城汽车(2333.HK)公布,截至2011年12月31日为止的财政年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　　 2011年全年 2010年全年

每股收益(元) 1.22 0.99

每股末期股息(元) 0.30 0.20

净利 3,426.20 2,700.73

营业额 30,089.48 22,986.07

截止过户日期 5月11-16日

发放股息日期 6月15日

注: 长城汽车为主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.(完)

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--发稿 李然/梁慧仪; 审校 林高丽

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