〔表格〕中国长城汽车去年净利按年增长27%,至34.3亿元人民币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电--中国汽车制造商--长城汽车(2333.HK)公布,截至2011年12月31日为止的财政年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年全年 2010年全年
每股收益(元) 1.22 0.99
每股末期股息(元) 0.30 0.20
净利 3,426.20 2,700.73
营业额 30,089.48 22,986.07
截止过户日期 5月11-16日
发放股息日期 6月15日
注: 长城汽车为主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.(完)
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--发稿 李然/梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。