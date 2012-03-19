〔港股业绩〕哈尔滨电气去年度净利按年增长23%,受惠于毛利提升

路透香港3月19日电---中国主要发电设备制造商--哈尔滨电气股份有限公司(1133.HK)(前称"哈尔滨动力")称,去年度净利按年增长23%,主要受惠于毛利提升.

该公司周日晚的公告显示,2011年1-12月净利为12.29亿元人民币,高于汤森路透I/B/E/S综合14名分析师预测中位值的11亿元.上年同期则为10亿元.

"溢利增加的主要原因是由于毛利提升所致."公告称,虽然去年的营业额同比下降2.4%,惟成本亦下降8.8%;毛利按年增长36.3%,整体毛利率亦升5.69个百分点至为20.05%.

期内每股盈利0.892元,拟派发末期股息每股0.14元.

展望今年,哈尔滨电气董事长宫晶(方方+土)在公告中称,"将做好提高大型火电市场份额,保持大型水电市场优势,全年开发核电市场."

此前其主要竞争对手--中国东方电气集团董事长王计接受路透专访时称,估计两会之后,国家很快就会恢复了对新的核电项目的审批,相信对核电的担心已经过去.[ID:nSB2019745]

去年,中国国内生产总值(GDP)增长9.2%,全年全社会用电量较上年增长11.74%;全国发电设备装机容量较上年增长9.25%,至年底达到105.6万兆瓦.

而哈尔滨电气去年的发电设备产品产量为22,332兆瓦,按年增加3.6%.

另外,业绩公告显示,哈尔滨电气于今年3月订立一项配售协议,以代价3.88亿元人民币认购香港境外若干上市权益证券,惟没有披露进一步细节.

该股早盘初段升幅扩大,香港时间10:05,该股涨3.42%,报8.46港元;优于大市恒生指数.HSI0.1%的升幅.(完)

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