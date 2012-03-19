〔港股业绩〕哈尔滨电气去年度净利按年增长23%,受惠于毛利提升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---中国主要发电设备制造商--哈尔滨电气股份有限公司(1133.HK)(前称"哈尔滨动力")称,去年度净利按年增长23%,主要受惠于毛利提升.
该公司周日晚的公告显示,2011年1-12月净利为12.29亿元人民币,高于汤森路透I/B/E/S综合14名分析师预测中位值的11亿元.上年同期则为10亿元.
"溢利增加的主要原因是由于毛利提升所致."公告称,虽然去年的营业额同比下降2.4%,惟成本亦下降8.8%;毛利按年增长36.3%,整体毛利率亦升5.69个百分点至为20.05%.
期内每股盈利0.892元,拟派发末期股息每股0.14元.
展望今年,哈尔滨电气董事长宫晶(方方+土)在公告中称,"将做好提高大型火电市场份额,保持大型水电市场优势,全年开发核电市场."
此前其主要竞争对手--中国东方电气集团董事长王计接受路透专访时称,估计两会之后,国家很快就会恢复了对新的核电项目的审批,相信对核电的担心已经过去.[ID:nSB2019745]
去年,中国国内生产总值(GDP)增长9.2%,全年全社会用电量较上年增长11.74%;全国发电设备装机容量较上年增长9.25%,至年底达到105.6万兆瓦.
而哈尔滨电气去年的发电设备产品产量为22,332兆瓦,按年增加3.6%.
另外,业绩公告显示,哈尔滨电气于今年3月订立一项配售协议,以代价3.88亿元人民币认购香港境外若干上市权益证券,惟没有披露进一步细节.
该股早盘初段升幅扩大,香港时间10:05,该股涨3.42%,报8.46港元;优于大市恒生指数.HSI0.1%的升幅.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。