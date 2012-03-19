〔港股业绩〕大唐新能源去年度净利按年增长60%,低于市场预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---中国第二大风力发电商--大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)称,去年度净利按年增长60%,低于市场预期.
该公司周日晚的业绩公告显示,2011年1-12月净利为7.3亿元人民币,低于汤森路透I/B/E/S综合15名分析师预测中位值的7.77亿元.上年同期则为4.56亿元.
"本年度利润率较2010年的28.5%减少至25.5%,主要由于财务费用增加所致."大唐新能源董事长陈进行在公告中称.
因发行短期融资券及公司债使借款总额增加,去年的净债务资本率升至72.6%,前年则为66.1%.
期内每股盈利为0.1011元,董事会拟派发末期股息每股0.039元(含税).
截至去年底为止,大唐新能源控股装机容量为5,259兆瓦,同比增长30.6%;全年发电量升44.6%至745万兆瓦时.风电平均上网电价(含税)为0.5914元/千瓦时,升2.7%.
去年清洁发展机制(CDM)项目13个,新增容量605兆瓦,实现CDM项目收入3.71亿元,按年升62%.全年总收入为38.3亿元,按年增长61%.
大唐新能源表示,今年将积极开展项目的并购工作,在确保项目收益的前提下,积极主动的争取集团内外的优质项目.
香港时间10:52,该股升幅收窄至0.71%,报1.42港元;稍早一度触及1.47港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。