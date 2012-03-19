〔港股业绩〕大唐新能源去年度净利按年增长60%,低于市场预期

路透香港3月19日电---中国第二大风力发电商--大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)称,去年度净利按年增长60%,低于市场预期.

该公司周日晚的业绩公告显示,2011年1-12月净利为7.3亿元人民币,低于汤森路透I/B/E/S综合15名分析师预测中位值的7.77亿元.上年同期则为4.56亿元.

"本年度利润率较2010年的28.5%减少至25.5%,主要由于财务费用增加所致."大唐新能源董事长陈进行在公告中称.

因发行短期融资券及公司债使借款总额增加,去年的净债务资本率升至72.6%,前年则为66.1%.

期内每股盈利为0.1011元,董事会拟派发末期股息每股0.039元(含税).

截至去年底为止,大唐新能源控股装机容量为5,259兆瓦,同比增长30.6%;全年发电量升44.6%至745万兆瓦时.风电平均上网电价(含税)为0.5914元/千瓦时,升2.7%.

去年清洁发展机制(CDM)项目13个,新增容量605兆瓦,实现CDM项目收入3.71亿元,按年升62%.全年总收入为38.3亿元,按年增长61%.

大唐新能源表示,今年将积极开展项目的并购工作,在确保项目收益的前提下,积极主动的争取集团内外的优质项目.

香港时间10:52,该股升幅收窄至0.71%,报1.42港元;稍早一度触及1.47港元.(完)

浏览大唐新能源其他新闻,请点选[1798.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)