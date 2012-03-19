〔港股业绩〕俄铝去年净利挫92%远逊预期,短期铝价料仍受压(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节和背景)
* 去年净利大跌92%,远逊预期
* 受累Norilsk Nickel的投资账面值减少
* 料短期内铝价仍受压
* 今年铝价或能超过2,400美元/吨
路透香港3月19日电---受累于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值减少,全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)去年度净利重挫逾九成,远低于预期.
俄铝预计短期内铝价仍将承压,不过在发展中经济体需求支撑下,2012年铝价或能超过2,400美元/吨.
"虽然目前环球经济起伏不定,而且存货水平过高,短期内仍然会继续对铝价构成压力."俄铝行政总裁Oleg Deripaska表示.
但他也指出,"环球铝材需求却仍然高于2009年经济衰退时的水平,我们预期发展中国家的影响力不断提高,将确保需求于2012年仍然强劲."
俄铝管理层在电话会议上称,今年铝价预计将会超过2,400美元/吨.伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3最新报2,260美元/吨.
俄铝去年净利为2.37亿美元,按年大挫91.7%,远低于汤森路透I/B/E/S综合22名分析师平均预测的19.1亿美元.公司解释,净利下滑主要因公司于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值,因后者买卖本身股份而减少所影响.
反映核心业务的经调整纯利则比2010年度升24.6%,至2011年度的9.87亿美元,主要因公司期内进行债务再融资后,利息开支减少及未偿还债务整体下降所致.
据俄铝管理层透露,公司今年未有偿还债务的安排.
俄铝上周二公布主要股东Victor Vekselberg辞任董事会主席后,周五宣布委任独立非执行董事张震远出任新的董事会主席.张震远为香港商品交易所主席、香港市区重建局董事会主席.
俄铝上月表示,由于去年的原铝及合金产量较同期实际销量为高,故决定将去年底所生产铝的销售转至今年,并有可能于未来18个月内将铝产量缩减6%.[ID:nSH0096419]
美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)去年第四季录得亏损,来自持续经营业务的亏损为1.93亿美元.[nSB1327824]
至于中国铝业(2600.HK)(601600.SS)去年第四季净亏损7.3亿元人民币,高于市场预期的6.12亿元,中铝并预警,今年首季业绩将出现亏损.[ID:nSB1438846](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。