〔港股业绩〕俄铝去年净利挫92%远逊预期,短期铝价料仍受压(更新版)

(新增细节和背景)

* 去年净利大跌92%,远逊预期

* 受累Norilsk Nickel的投资账面值减少

* 料短期内铝价仍受压

* 今年铝价或能超过2,400美元/吨

路透香港3月19日电---受累于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值减少,全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)去年度净利重挫逾九成,远低于预期.

俄铝预计短期内铝价仍将承压,不过在发展中经济体需求支撑下,2012年铝价或能超过2,400美元/吨.

"虽然目前环球经济起伏不定,而且存货水平过高,短期内仍然会继续对铝价构成压力."俄铝行政总裁Oleg Deripaska表示.

但他也指出,"环球铝材需求却仍然高于2009年经济衰退时的水平,我们预期发展中国家的影响力不断提高,将确保需求于2012年仍然强劲."

俄铝管理层在电话会议上称,今年铝价预计将会超过2,400美元/吨.伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3最新报2,260美元/吨.

俄铝去年净利为2.37亿美元,按年大挫91.7%,远低于汤森路透I/B/E/S综合22名分析师平均预测的19.1亿美元.公司解释,净利下滑主要因公司于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值,因后者买卖本身股份而减少所影响.

反映核心业务的经调整纯利则比2010年度升24.6%,至2011年度的9.87亿美元,主要因公司期内进行债务再融资后,利息开支减少及未偿还债务整体下降所致.

据俄铝管理层透露,公司今年未有偿还债务的安排.

俄铝上周二公布主要股东Victor Vekselberg辞任董事会主席后,周五宣布委任独立非执行董事张震远出任新的董事会主席.张震远为香港商品交易所主席、香港市区重建局董事会主席.

俄铝上月表示,由于去年的原铝及合金产量较同期实际销量为高,故决定将去年底所生产铝的销售转至今年,并有可能于未来18个月内将铝产量缩减6%.[ID:nSH0096419]

美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)去年第四季录得亏损,来自持续经营业务的亏损为1.93亿美元.[nSB1327824]

至于中国铝业(2600.HK)(601600.SS)去年第四季净亏损7.3亿元人民币,高于市场预期的6.12亿元,中铝并预警,今年首季业绩将出现亏损.[ID:nSB1438846](完)

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