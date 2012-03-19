〔表格〕香格里拉亚洲去年净利按年下跌12%,为2.53亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港3月19日电---香格里拉(亚洲)有限公司(0069.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(美元) 0.0818 0.0998
末期股息(港元) 0.10 0.10
净利 252.98 287.08
营业额 1,912.09 1,575.10
发放股息日期 6月13日
注:香格里拉(亚洲)在香港、中国、新加坡等多个亚洲国家从事酒店营运和管理.公司全年派息0.2港元(包括中期息0.1港元).2010年度全年派息0.2港元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为2.66亿美元.(完)
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--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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