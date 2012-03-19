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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 18:05 BJT

〔表格〕香格里拉亚洲去年净利按年下跌12%,为2.53亿美元

路透香港3月19日电---香格里拉(亚洲)有限公司(0069.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　 　　 　 2011年度　 2010年度

每股盈利(美元) 0.0818 0.0998

末期股息(港元) 0.10 0.10

净利 252.98 287.08

营业额　 1,912.09 1,575.10

发放股息日期 6月13日

注:香格里拉(亚洲)在香港、中国、新加坡等多个亚洲国家从事酒店营运和管理.公司全年派息0.2港元(包括中期息0.1港元).2010年度全年派息0.2港元.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测该公司去年度净利为2.66亿美元.(完)

浏览香格里拉其他新闻,请点选[0019.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪/陈敏; 审校 张喜良

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