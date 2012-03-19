〔全球经济〕增长放缓情况有所改善,但仍存下行风险--IMF官员(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 全球经济增长仍存在下行风险
* 新兴经济体面临通胀挑战
* 中国经济正在软着陆
路透香港3月19日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周一在香港表示,全球范围内的经济增长放缓态势有所好转,但仍存在下行的风险.
他在瑞信举办的亚洲投资大会上表示,美国经济看来改善,欧洲金融市场仍脆弱.新兴市场国家经济将强劲增长,但发达国家减速对其他地区的全面影响尚有待显现.
他指出,对于新兴经济体来说最根本的挑战是控制通胀及转变经济增长模式.
"我们需要特别认真地关注通胀压力,因为新兴经济体的劳动力、土地成本以及大宗商品价格都在上涨."他称.
国际货币基金组织总裁拉加德周日在北京表示,全球经济已走出危险边缘,欧元区和美国经济显露出稳定迹象,但发达国家较高的债务水平和上升的油价是未来主要面临的风险.
对于中国经济和汇率,朱民认为中国经济正在软着陆,但控制通胀仍是一个长期主题."更具灵活性的汇率有利于中国和全球经济...汇率机制比汇率水平更为重要."
中国总理温家宝上周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平;将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.此前央行行长周小川亦表示,人民币浮动幅度可以考虑适当加大.[ID:nSB1431998]
朱民并指出,中国的家庭消费水平仍然很低,提振消费必须通过完善社会福利体系、教育医疗体系等来实现.(完)
--记者 陈敏/毕晓雯; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。