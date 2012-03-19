〔香港热股〕港华燃气早盘涨逾7%至历史新高,获多家投行调升目标价

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---港华燃气(1083.HK)周一早盘涨逾7%,并创出历史新高;该股稍早获多家投行调升目标价.
港华燃气早盘收升7.66%,报5.48港元;大市恒生指数.HSI则涨0.27%.
稍早包括摩根士丹利、花旗、摩根大通在内的投行均调升港华燃气的目标价,因去年度利润率超出市场预期,而获得调升盈利预测及目标价.其中,摩根士丹利将港华燃气的目标价升27%至6.1港元;花旗亦将该股目标价升16%至6.05港元.
港华燃气上周五公布去年度净利为7.09亿港元,按年增长63%.[ID:nSH0109820]
该公司为香港中华煤气(0003.HK)在中国从事城市燃气供应的子公司.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。