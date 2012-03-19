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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 13:01 BJT

〔香港热股〕港华燃气早盘涨逾7%至历史新高,获多家投行调升目标价

路透香港3月19日电---港华燃气(1083.HK)周一早盘涨逾7%,并创出历史新高;该股稍早获多家投行调升目标价.

港华燃气早盘收升7.66%,报5.48港元;大市恒生指数.HSI则涨0.27%.

稍早包括摩根士丹利、花旗、摩根大通在内的投行均调升港华燃气的目标价,因去年度利润率超出市场预期,而获得调升盈利预测及目标价.其中,摩根士丹利将港华燃气的目标价升27%至6.1港元;花旗亦将该股目标价升16%至6.05港元.

港华燃气上周五公布去年度净利为7.09亿港元,按年增长63%.[ID:nSH0109820]

该公司为香港中华煤气(0003.HK)在中国从事城市燃气供应的子公司.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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