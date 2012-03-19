〔香港热股〕港华燃气早盘涨逾7%至历史新高,获多家投行调升目标价

港华燃气早盘收升7.66%,报5.48港元;大市恒生指数.HSI则涨0.27%.

稍早包括摩根士丹利、花旗、摩根大通在内的投行均调升港华燃气的目标价,因去年度利润率超出市场预期,而获得调升盈利预测及目标价.其中,摩根士丹利将港华燃气的目标价升27%至6.1港元;花旗亦将该股目标价升16%至6.05港元.