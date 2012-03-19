〔表格〕中国太平保险去年净利按年大跌78%,远逊于市场预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港3月19日电---中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股基本盈利(港元) 0.291 1.32
末期股息(港元) 无 无
净利 495.31 2,244.79
收入 53,168.97 51,526.54
注:中国太平保险为香港红筹公司,并为业务涵盖再保险、产险和寿险的中国综合保险商.汤森路透I/B/E/S综合18名分析师预测,去年度净利为8.02亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。