〔表格〕中国太平保险去年净利按年大跌78%,远逊于市场预期

路透香港3月19日电---中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股基本盈利(港元) 0.291 1.32

末期股息(港元) 无 无

净利 495.31 2,244.79

收入 53,168.97 51,526.54

注:中国太平保险为香港红筹公司,并为业务涵盖再保险、产险和寿险的中国综合保险商.汤森路透I/B/E/S综合18名分析师预测,去年度净利为8.02亿港元.(完)

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