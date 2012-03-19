〔表格〕香港华润电力去年度净利按年下跌9.2%,低于市场预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港3月19日电---华润电力控股有限公司(0836.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股基本盈利(港元) 0.95 1.05
末期股息(港元) 0.24 0.27
净利 4,450.58 4,903.65
营业额 60,708.67 48,578.31
截止过户日期 6月14-20日
发放股息日期 6月26日
注:华润电力为中国主要发电商.公司2011年度派息0.3港元(包括中期股息0.06港元),2010年度派息0.33港元.根据汤森路透I/B/E/S综合23名分析师预测,去年度净利为49.6亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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