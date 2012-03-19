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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 12:39 BJT

〔表格〕香港华润电力去年度净利按年下跌9.2%,低于市场预期

路透香港3月19日电---华润电力控股有限公司(0836.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股基本盈利(港元) 0.95 1.05

末期股息(港元) 0.24 0.27

净利 4,450.58 4,903.65

营业额 60,708.67 48,578.31

截止过户日期 6月14-20日

发放股息日期 6月26日

注:华润电力为中国主要发电商.公司2011年度派息0.3港元(包括中期股息0.06港元),2010年度派息0.33港元.根据汤森路透I/B/E/S综合23名分析师预测,去年度净利为49.6亿港元.(完)

浏览华润电力其他新闻,请点选[0836.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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