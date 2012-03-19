〔香港热股〕霸王集团早盘挫跌,去年度亏损扩大令股价达近三周低点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---中国个人护理用品零售商霸王集团(1338.HK)周一早盘重挫逾10%.由于去年销售持续受到产品含有"二恶烷"报导影响,霸王去年净损扩大至5.59亿人民币,股价早盘一度狂写逾15%至近三周来低点.
霸王周日晚间公告,至2011年12月31日止年度净损5.59亿元人民币,上年同期为净损1.18亿元;营业额则按年下滑约40%至8.89亿元人民币.
不过,公司称去年下半年以来,核心品牌--霸王及追风的洗发水收入较上半年增加逾四成,显示负面报导影响已渐退去.公司并将持续寻找海外拓展的机会,今年可能会增加越南及印尼两个市场.
"本集团将继续拓展与潜在经销商合作的可能性,一把我们的品牌产品推广至其他国家."霸王集团主席陈启源在公告中称.
港股中午收盘时,霸王逆市大跌8.7%至1.26港元,盘中最低跌15.2%至1.17港元,为2月28日1.13以来最低.大盘恒生指数.HSI涨0.27%.
标榜产品使用中药成份的霸王集团,旗下产品包括护发、护肤以及凉茶产品.2010年7月间媒体报导霸王洗发产品中含有致癌物质"二恶烷",公司虽澄清澄清产品符合中国大陆及香港的安全标准,且指责该报导失实,然霸王销售仍一落千丈.
中国仍为霸王集团最大营收来源,营收占比超过九成,其他市场包括新加坡、缅甸、泰国及澳大利亚等.
以昨日收盘计,霸王股价今年以来上涨35.29%,表现优于大盘的约16%.(完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。