〔香港热股〕霸王集团早盘挫跌,去年度亏损扩大令股价达近三周低点

路透香港3月19日电---中国个人护理用品零售商霸王集团(1338.HK)周一早盘重挫逾10%.由于去年销售持续受到产品含有"二恶烷"报导影响,霸王去年净损扩大至5.59亿人民币,股价早盘一度狂写逾15%至近三周来低点.

霸王周日晚间公告,至2011年12月31日止年度净损5.59亿元人民币,上年同期为净损1.18亿元;营业额则按年下滑约40%至8.89亿元人民币.

不过,公司称去年下半年以来,核心品牌--霸王及追风的洗发水收入较上半年增加逾四成,显示负面报导影响已渐退去.公司并将持续寻找海外拓展的机会,今年可能会增加越南及印尼两个市场.

"本集团将继续拓展与潜在经销商合作的可能性,一把我们的品牌产品推广至其他国家."霸王集团主席陈启源在公告中称.

港股中午收盘时,霸王逆市大跌8.7%至1.26港元,盘中最低跌15.2%至1.17港元,为2月28日1.13以来最低.大盘恒生指数.HSI涨0.27%.

标榜产品使用中药成份的霸王集团,旗下产品包括护发、护肤以及凉茶产品.2010年7月间媒体报导霸王洗发产品中含有致癌物质"二恶烷",公司虽澄清澄清产品符合中国大陆及香港的安全标准,且指责该报导失实,然霸王销售仍一落千丈.

中国仍为霸王集团最大营收来源,营收占比超过九成,其他市场包括新加坡、缅甸、泰国及澳大利亚等.

以昨日收盘计,霸王股价今年以来上涨35.29%,表现优于大盘的约16%.(完)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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