〔表格〕香港中华煤气去年度净利按年增长10%,高于市场预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港3月19日电---香港中华煤气有限公司(0003.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(港元) 0.778 0.707
末期股息(港元) 0.23 0.23
净利 6,149.6 5,584.8
营业额 22,426.8 19,375.4
截止过户日期 6月11-13日
发放股息日期 6月21日
注:中华煤气为香港的煤气生产及分销商,并透过子公司港华燃气(1083.HK)在中国内地经营城市燃气供应业务.公司全年派息每股0.525港元(包括中期息0.12港元),2010年度为0.35港元.公司董事会拟按10:1比例,向现有股东发行红股.汤森路透I/B/E/S综合13名分析师预测,去年度净利为57.15亿港元.(完)
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--记者 雷美珍/陈敏; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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