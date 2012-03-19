〔表格〕香港中华煤气去年度净利按年增长10%,高于市场预期

路透香港3月19日电---香港中华煤气有限公司(0003.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(港元) 0.778 0.707

末期股息(港元) 0.23 0.23

净利 6,149.6 5,584.8

营业额 22,426.8 19,375.4

截止过户日期 6月11-13日

发放股息日期 6月21日

注:中华煤气为香港的煤气生产及分销商,并透过子公司港华燃气(1083.HK)在中国内地经营城市燃气供应业务.公司全年派息每股0.525港元(包括中期息0.12港元),2010年度为0.35港元.公司董事会拟按10:1比例,向现有股东发行红股.汤森路透I/B/E/S综合13名分析师预测,去年度净利为57.15亿港元.(完)

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