〔表格〕重庆农商行2011年度净利按年增长38.6%,基本符合市场预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月20日电---重庆农村商业银行股份有限公司(3618.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股基本盈利(元) 0.46 0.45
末期股息(元) 0.14 无
净利 4,246.5 3,064.2
净利息收入 10,505.0 7,501.8
截止过户日期 5月12-18日
发放股息日期 有待公布
注:重庆农商行为中国区域性商业银行.根据汤森路透I/B/E/S综合22名分析师预测,去年度净利为41.6亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。