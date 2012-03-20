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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:15 BJT

〔表格〕重庆农商行2011年度净利按年增长38.6%,基本符合市场预期

路透香港3月20日电---重庆农村商业银行股份有限公司(3618.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股基本盈利(元) 0.46 0.45

末期股息(元) 0.14 无

净利 4,246.5 3,064.2

净利息收入 10,505.0 7,501.8

截止过户日期 5月12-18日

发放股息日期 有待公布

注:重庆农商行为中国区域性商业银行.根据汤森路透I/B/E/S综合22名分析师预测,去年度净利为41.6亿元人民币.(完)

浏览重庆农商行其他新闻,请点选[3618.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 黄凯

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