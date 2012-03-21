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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:02 BJT

〔表格〕香港百丽国际2011年度净利按年升24%,符合市场预期

路透香港3月21日电---香港百丽国际控股有限公司(1880.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　 　　　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.5044 0.406

末期股息(元) 0.08 0.06

特别股息(元) 无 0.10

净利 4,254.58 3,424.53

营业额 28,944.70 23,705.89

截止过户日期　 6月5-7日

发放股息日期　 6月20日

注:百丽国际为中国鞋履销售商.汤森路透I/B/E/S预测百丽国际2011年度净利为42.35亿元人民币.(完)

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--记者 李珊珊/梁慧仪; 审校 张喜良

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