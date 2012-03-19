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货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 16:19 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌0.95%,信贷需求忧虑拖累中资银行股

路透香港3月19日电---香港股市周一回吐盘中涨幅并收低,因市场担心中国贷款增速或低于季度目标,打压中资银行股,从而拖累大盘.本周起,多家金融企业将公布财报.

恒生指数.HSI收低0.95%,至21,115.29点.恒生国企指数.HSCE收低1.61%,报11,036.10点.

沪综指.SSEC收报2,410.184点,涨5.448点或0.23%,受副总理扩大内需言论刺激,消费类股持续保持强劲走势.

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