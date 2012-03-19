〔香港个股〕中国太平称销售代理人数至少增20%,力争新业务价值可观增长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 寿险代理人数至少增20%
* 打算年底为太平人寿增资
* 力争新业务价值和内涵价值的增长超过20%
* 研究为太平财险短期内增资
路透香港3月19日电---中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周一称,旗下太平人寿今年拟将寿险代理人数增加至少20%,同时将力争保持新业务价值可观增长.
中国太平保险董事兼太平人寿董事长彭伟在记者会上表示,今年计划将销售代理人数增加至5.5-6万人,去年底为4.6万人;并且锐意在未来10年继续建立一支高绩效的销售队伍,初步计划通过三年时间把销售代理人数提高至8-10万人.
"近年全国销售代理数目下降,虽然太平人寿总的人力也在下降,但是各项业绩呈现快速增长."他说.
中国太平稍早公布的业绩显示,其持股50.05%的太平人寿于2011年度净利按年下降17%至3.9亿港元,惟同期反映新造保单获利能力的新业务价值按年增长22.8%,内涵价值亦升23.2%,均优于同业表现.
中国第二大寿险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)上周公布去年度新业务价值按年增长8.4%,内涵价值则升17.2%.新业务价值和内涵价值是投资者衡量寿险公司价值的重要指标.
中国太平总裁吴俞霖并称,力争太平人寿今年新业务价值和内涵价值的增长超过20%.而因应业务发展需要,中国太平计划在今年底为太平人寿进行增资,具体金额有待研究.去年底太平人寿的偿付能力充足率为178%.
去年中国寿险行业面对困难,一方面全国保费收入增速减慢,另一方面投资市场下滑对投资收益造成冲击.中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)此前发出盈利警告,预料2011年度净利润按年下跌40%-50%.[ID:nSH0099183]
**A股投资仍然谨慎**
对于今年投资市场,中国太平董事兼太平资产管理公司董事长谢一群称,今年以来投资市场有很大改善,使去年部分浮亏得到消化.不过公司对今年A股市场看法仍然谨慎,预计对权益类投资配置比例约9%,与去年基本相若.同时公司将对一部分债券进行超配,以提高收益.
截至去年底为止,太平人寿的投资总额为1,500亿港元,太平财险则为84亿港元.
中国太平去年度净利同比大跌78%,低于市场预期,主要受累于寿险获利下滑以及再保险业务首度出现亏损.[ID:nSH0109974]
至于公司持股61.21%的太平财险于去年底的偿付能力充足率降至152%,进一步逼近监管红线.吴俞霖称,短期将研究以股东出资方式为太平财险注入资本金.
中国太平周一收跌3.49%,报15.48港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。