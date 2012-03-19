〔香港个股〕中国太平称销售代理人数至少增20%,力争新业务价值可观增长

* 寿险代理人数至少增20%

* 打算年底为太平人寿增资

* 力争新业务价值和内涵价值的增长超过20%

* 研究为太平财险短期内增资

路透香港3月19日电---中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周一称,旗下太平人寿今年拟将寿险代理人数增加至少20%,同时将力争保持新业务价值可观增长.

中国太平保险董事兼太平人寿董事长彭伟在记者会上表示,今年计划将销售代理人数增加至5.5-6万人,去年底为4.6万人;并且锐意在未来10年继续建立一支高绩效的销售队伍,初步计划通过三年时间把销售代理人数提高至8-10万人.

"近年全国销售代理数目下降,虽然太平人寿总的人力也在下降,但是各项业绩呈现快速增长."他说.

中国太平稍早公布的业绩显示,其持股50.05%的太平人寿于2011年度净利按年下降17%至3.9亿港元,惟同期反映新造保单获利能力的新业务价值按年增长22.8%,内涵价值亦升23.2%,均优于同业表现.

中国第二大寿险公司--中国平安(2318.HK)(601318.SS)上周公布去年度新业务价值按年增长8.4%,内涵价值则升17.2%.新业务价值和内涵价值是投资者衡量寿险公司价值的重要指标.

中国太平总裁吴俞霖并称,力争太平人寿今年新业务价值和内涵价值的增长超过20%.而因应业务发展需要,中国太平计划在今年底为太平人寿进行增资,具体金额有待研究.去年底太平人寿的偿付能力充足率为178%.

去年中国寿险行业面对困难,一方面全国保费收入增速减慢,另一方面投资市场下滑对投资收益造成冲击.中国最大寿险商--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)此前发出盈利警告,预料2011年度净利润按年下跌40%-50%.[ID:nSH0099183]

**A股投资仍然谨慎**

对于今年投资市场,中国太平董事兼太平资产管理公司董事长谢一群称,今年以来投资市场有很大改善,使去年部分浮亏得到消化.不过公司对今年A股市场看法仍然谨慎,预计对权益类投资配置比例约9%,与去年基本相若.同时公司将对一部分债券进行超配,以提高收益.

截至去年底为止,太平人寿的投资总额为1,500亿港元,太平财险则为84亿港元.

中国太平去年度净利同比大跌78%,低于市场预期,主要受累于寿险获利下滑以及再保险业务首度出现亏损.[ID:nSH0109974]

至于公司持股61.21%的太平财险于去年底的偿付能力充足率降至152%,进一步逼近监管红线.吴俞霖称,短期将研究以股东出资方式为太平财险注入资本金.

中国太平周一收跌3.49%,报15.48港元.(完)