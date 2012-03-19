〔香港个股〕华润电力预计煤价呈下滑趋势,上半年电价难获调升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月19日电---中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周一称,预计今年的煤价呈下滑趋势,令到电厂营运压力得到纾缓,并估计上半年国内电价不会获得调升.
华润电力总裁王玉军在记者会上称,今年1-2月国内煤炭价格自去年底回落约5%,估计全年会有一定下降,但不会大跌.
"如果中国的GDP(国内生产总值)增长能在7.5%,煤价会有比较大的降幅,但不会像2008年9月(金融海啸)出现大幅下滑."他并称,由于煤价开始回软,估计今年上半年国内电价不会获得调升.
华润电力稍早公布,去年度净利同比下跌9.2%,主要受累于煤价上涨以及电价未能跟随煤价上涨而调升.[ID:nSH0109978]
该股周一收跌2.76%,报14.8港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。