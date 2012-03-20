〔香港个股〕新鸿基地产称执行董事陈钜源涉贪遭廉署拘留,不影响业务运作

路透香港3月20日电---香港大型发展商--新鸿基地产(0016.HK)公布,公司执行董事陈钜源因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,但这不会影响集团的正常业务及运作.

新地周一晚间发出声明称,董事局已成立了一个由一名执行董事及两名非执行董事组成的特别委员会,以处理廉政公署就对陈钜源的指控而正进行的调查,及一切因该调查可能产生及有关事宜.

"公司欲澄清以上提及的拘留,并没有及将不会影响本集团的正常业务及运作,公司之执行委员会会如常继续负责本公司之日常管理及运作."新地称.

现年66岁的陈钜源自1973年加入新地,专责收购土地及工程策划.他原来亦是执行委员会成员.据新地2010/11年度年报,陈钜源于该年度的酬金约1,100万港元.

新地周一收报115.8港元,过一个月跌1%,三个月则升逾25%.(完)

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