《香港报摘》--经济日报3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--新鸿基地产(0016.HK)昨晚公布,公司执行董事陈钜源因怀疑触犯防止贿赂条例,昨被廉政公署拘捕.陈钜源虽是新地老臣子,但据悉近年已被架空,地产界及基金界都相信他被捕的消息,将不影响新地日常业务运作.
* 其他:
--哈尔滨电气(1133.HK)总经理吴伟章预料,今年火电新开工数量将较低迷,并将转而争取更多水电项目,而明年起则为核电设备交付高峰.
--中石化(0386.HK)< 600028.SS>0及新奥能源(2688.HK)公布,将收购中国燃气(0384.HK)的要约最后截止日期,由原定3月31日延至5月15日.
--佳兆业(1638.HK)副主席谭礼宁表示,今年将推出370万平方米项目,希望去化率达70%,从而完成全年165亿元人民币的合约销售目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。