《香港报摘》--经济日报3月20日

* 要闻版头条:

--新鸿基地产(0016.HK)昨晚公布,公司执行董事陈钜源因怀疑触犯防止贿赂条例,昨被廉政公署拘捕.陈钜源虽是新地老臣子,但据悉近年已被架空,地产界及基金界都相信他被捕的消息,将不影响新地日常业务运作.

* 其他:

--哈尔滨电气(1133.HK)总经理吴伟章预料,今年火电新开工数量将较低迷,并将转而争取更多水电项目,而明年起则为核电设备交付高峰.

--中石化(0386.HK)< 600028.SS>0及新奥能源(2688.HK)公布,将收购中国燃气(0384.HK)的要约最后截止日期,由原定3月31日延至5月15日.

--佳兆业(1638.HK)副主席谭礼宁表示,今年将推出370万平方米项目,希望去化率达70%,从而完成全年165亿元人民币的合约销售目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校

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