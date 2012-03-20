《香港报摘》--信报3月20日

* 要闻版头条:

--被喻为新鸿基地产(0016.HK)"开国功臣"之一的执行董事陈钜源,涉嫌触犯防止贿赂条例被廉政公署拘留,引起市场极度关注.集团前主席郭炳湘曾于2008年郭氏兄弟争产一事中透露,他早于2003年试图调查集团购入一幅香粉寮地皮的交易,并质疑陈钜源在事件上存在利益输送之嫌.

* 其他:

--内地保险巨头高层变动,保监会副主席杨明生接任袁力,执掌中国人寿(2628.HK)(601628.SS)母公司中人寿集团董事长兼党委书记,料将兼任上市公司董事长一职.另外,人保集团董事长吴焰拟专任董事长,不再兼任总裁;而中国太平洋集团董事长林凡,拟转任中国人保集团监事长.

--精密工程解决方案供应商创兴集团招股书显示,截至去年9月底止整体毛利率较2010年同期下降至22.8%.管理层解释,此乃由于公司于期内销售光伏组件及零件的收入大幅增加,而该部分业务的毛利率偏低所致.

--四环医药(0460.HK)主席车冯升表示,去年纯利率按年减少13.5个百分点,至36.8%,主要因为集团去年大量投资,令投资大额大增近七倍所致.另外,他指并购扩张步伐不会减慢,今年的资本开支将达5-6亿元人民币,按年增近一倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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