《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月20日

路透香港3月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7626港元HKD=) 美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%;道琼工业指数.DJI涨6.51点,或0.05%,收报13,239.13点.标准普尔500指数.INX升5.58点,或0.40%.之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.[ID:nSB1441860] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 218.010 0.07 33687 16.923 0.97 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.550 -0.95 85284 3.897 0.18 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.830 -1.36 205324 82.020 0.45 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.900 -2.37 174612 20.649 -0.25 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 146.930 -0.62 73413 11.406 0.76 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 117.710 1.70 61688 9.137 0.97 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.840 -0.07 319896 71.168 0.52 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.070 -2.44 56713 4.430 -1.55 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.050 -3.45 648906 13.235 -0.19 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.350 1.59 95455 17.349 0.87 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.890 -2.05 62339 4.636 0.35 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.030 -1.15 20489 3.731 -0.25 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.760 -2.58 11146 1.379 -51.11 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.430 -0.82 15605 0.377 -3.27 (完) --整理 梁慧仪