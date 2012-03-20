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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月20日

路透香港3月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7626港元HKD=)

  美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%;道琼工业指数.DJI涨6.51点,或0.05%,收报13,239.13点.标准普尔500指数.INX升5.58点,或0.40%.之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.[ID:nSB1441860]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  218.010    0.07      33687            16.923       0.97
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.550   -0.95      85284             3.897       0.18
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.830   -1.36     205324            82.020       0.45
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.900   -2.37     174612            20.649      -0.25
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  146.930   -0.62      73413            11.406       0.76
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  117.710    1.70      61688             9.137       0.97
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.840   -0.07     319896            71.168       0.52
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.070   -2.44      56713             4.430      -1.55
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.050   -3.45     648906            13.235      -0.19
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.350    1.59      95455            17.349       0.87
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.890   -2.05      62339             4.636       0.35
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.030   -1.15      20489             3.731      -0.25
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.760   -2.58      11146             1.379     -51.11
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.430   -0.82      15605             0.377      -3.27 (完)

  --整理 梁慧仪

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