《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7626港元HKD=) 美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%;道琼工业指数.DJI涨6.51点,或0.05%,收报13,239.13点.标准普尔500指数.INX升5.58点,或0.40%.之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.[ID:nSB1441860] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 218.010 0.07 33687 16.923 0.97 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.550 -0.95 85284 3.897 0.18 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.830 -1.36 205324 82.020 0.45 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.900 -2.37 174612 20.649 -0.25 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 146.930 -0.62 73413 11.406 0.76 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 117.710 1.70 61688 9.137 0.97 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.840 -0.07 319896 71.168 0.52 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.070 -2.44 56713 4.430 -1.55 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.050 -3.45 648906 13.235 -0.19 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 22.350 1.59 95455 17.349 0.87 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.890 -2.05 62339 4.636 0.35 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.030 -1.15 20489 3.731 -0.25 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.760 -2.58 11146 1.379 -51.11 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.430 -0.82 15605 0.377 -3.27 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。