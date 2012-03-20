《香港报摘》--其他报纸重要消息3月20日

* 明报:

--澳新银行大中华经济研究总监刘利刚表示,维持去年12月对中国国内生产总值(GDP)增长今年可保持9%的预测不变,认为中国内需及投资仍有强势增长动力,进出口表现亦将从本月起有所回升.

--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)董事长魏建军表示,2012年长汽销量目标为55万辆,较今年2月初计划的60万辆有所调低.他表示,公司今年整体售价会有轻微上涨,毛利率还有持续增长的能力.

* 星岛日报:

--消息称保监会副主席杨明生将接替袁力,接掌中国人寿保险集团,令该集团在短短不足一年内,两度出现高层变动,令人关注国寿(2628.HK)(601628.SS)的发展策略会有变数.

--香港政府持续增加土地供应.地政总署周一推出屯门小榄冠峰街一幅小型土地的卖地章程,土地可建楼面约8,400多方尺,估值介乎2,500万至5,000万港元.此外,邻近的小榄冠发街地皮亦将于本周五(23日)招标,市场估值介乎1.1亿至2.3亿港元.

* 苹果日报:

--思捷环球(0330.HK)财务总监周福安于投资研讨会上表示,对股价于公布业绩后急升感惊讶,维持全年经营毛利率为1%至2%的指引.

--香格里拉(0069.HK)表示,今年至2014年在全球将有14间新酒店开业,巴黎酒店亦会扩建.

* 东方日报:

--华能新能源(0958.HK)公布,去年盈利10.23亿元人民币,按年增长93.7%,不派息,但盈利低于去年中上市招股书预测的10.701亿元人民币.

* 文汇报:

--好孩子国际(1086.HK)主席兼首席执行官宋郑还表示,今年第一季内地营业额同比增加约20%,尽管内地经济增长目标放缓,但今年内地销售并没有放缓迹象,预计今年第一季超过该水平.

* 大公报:

--中华煤气(0003.HK)表示,为纾缓香港用户的经济负担,决定今年内不会调整煤气基本收费.

--苏格兰皇家银行集团预料今年本港楼价将下跌10%至15%,又指香港物业投资在未来数年仅带来有限度或是负实质回报率.(完)

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

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