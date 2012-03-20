〔港报社评〕失业温和趋升,薪酬增幅受压--信报3月20日

港府统计处昨天发表香港就业报告,去年12月至今年2月失业率回升至3.4%,较前上升0.2个百分点.由于外围经济持续疲弱,中国经济增长速度亦告下调,在内外不利因素叠加影响之下,难免令内部需求受到削弱,预料失业率仍会进一步上升.期间失业增加的行业,主要包括楼房装饰、修葺及保养业、货仓及零售业,基本反映了地产物业及零售市场升势放缓的情况.报告认为,失业率上升的原因是劳动人口大幅增加,年龄逾50的劳动力供应急增逾18,000人,估计是劳工需求旺盛,加上最低工资鼓励年长者重新投入劳动力市场.然而,如今失业率回升,即使因劳动人口增加,令失业率加大,但以失业人数计,明显增加了逾7,000人,反映劳动力需求有放缓迹象.明显看到,欧美经济迄今依然低迷.昨天,国际货币基金组织副总裁朱民在香港表示,预料今年不仅全球经济增长放缓,而且新兴经济体亦会受牵连,增长速度下降.

当实施最低工资后,劳动力市场薪酬升幅可观.按照港府的数据,整体名义工资率去年9月按年上升9.9%,是1994年3月以来最快的升幅.然而,去年通胀飙升,薪酬升幅扣除通胀因素也备受蚕食.照目前发展形势观察,在对外商品贸易及私人消费开支减弱情形下,经济增速难免进一步下滑,失业率预料温和回升,工资率经过去年急速攀升后,在劳动力需求有所放缓压力下,薪酬升幅相信进一步受到制约.据国际招聘机构Hay Group今年1月的薪酬趋势调查,估计企业今年平均加薪约5%,较去年平均4.9%略高,但年终花红额估计会减小.可以看到,劳工市场薪酬升幅较前收窄.但无论如何,经济增速下滑,充分就业状态逐步弱化,使失业率开始呈现温和走高之势.(A02)