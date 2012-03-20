〔港报社评〕拿出证据便可击倒梁振英,唐英年何须舍近图远?--明报3月20日

香港特首候选人唐英年在全港电视观众面前,指控梁振英说过”出动防暴队对付示威者”、”缩短商台牌照年期打压言论自由”,今日已经第5天,唐英年的指控仍然停留在”说法”状态,既无物证,也无人证.监于唐英年上月刚在大宅僭建问题上公开说谎,现在提出的指控十分严重,对3月25日举行的特首选举有决定性影响,唐英年必须尽快提出证据,证明指控属实,让市民和选委可以判断梁振英是否偏离了香港的核心价值和诚信破产.若唐英年提不出证据,则他对梁振英的指控,只能以捏造视之.

唐英年昨晚进一步透露”听到”梁振英说话的场合,是在行政会议,唐不啻承认了他违反了行政会议保密守则.在此事上,港府并无回避和中间落墨的空间,因为王永平、叶刘淑仪和时任律政司长的梁爱诗都表示,行政会议就是要让议员畅所欲言,向行政长官提供意见.若唐英年此例一开,而港府默然接受,则日后行政会议还可以怎样开会呢?

梁振英所涉及西九事件,港府在诸多机密当中,可以抽丝剥茧的发表详细新闻稿,证实梁振英漏报利益冲突的情况,现在唐英年声称爆行政会议的机密,港府连一个是否恰当的态度也欠奉,难怪王永平质疑港府在处理上有不同标准.如果唐英年和港府都拖泥带水,意图胡混过关,唯有寄望立法会为市民找出真相.(A04)