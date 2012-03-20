〔港报社评〕选特首不能只看负面因素--星岛日报3月20日

第二场电视直播特首选举论坛,两个热门候选人唐英年和梁振英互掷”诽谤”炸弹,再度成为市民关注焦点.民调显示近日多了市民支持流选,问题是重选仍然不能保证新的候选人不会有黑材料满天飞,市民和选委与其只找候选人的缺点,不如想想希望未来5年香港朝那个方向进发,那一位候选人的理念符合自己的目标,谁的政纲和能力较能够带领社会朝自己希望的方向发展.

谁在说谎市民自有判断.唐英年在上一场电视直播论坛中,公开指梁振英当年在政府高层会议中,讨论七一游行反对就”基本法”廿三条立法时,指香港始终有一次须出动防暴队和催泪弹来对付示威者.梁振英连日否认说过这样的话.唐英年昨晚解释不惜违反行政会议内容保密的守则,基于凌驾性的公众利益,要公开梁振英处理社会矛盾的方法,并宣布自己已就梁振英的否认言论,向廉政公署举报梁振英在选举期间发表失实声明,又发了律师信要梁振英公开道歉.

一个好的行政长官,不能单靠做一个好人.早前社会的关注焦点,只围绕候选人的品格,但要管治好香港,是非常复杂的艺术,涉及政纲、班底、能力,以至政治取向.市民关注候选人的品格外,还要综合其他因素一并考虑,才能得到比较务实的答案.选委和市民在冀望流选可以找到合适候选人前,应该先尝试从较宽广的角度,考虑在现有选择中有没有合适的人选.(A04)