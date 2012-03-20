〔港报社评〕就业虽平稳,前景应慎重--文汇报3月20日

港府昨日公布,去年12月至今年2月的最新失业率为3.4%,按季升0.2个百分点.香港目前就业情况平稳,失业率处于低水平,轻微回升反映落实最低工资后,工资水平提高吸引更多中年人士重投劳工市场.不过,由于外围经济不稳,外贸数字明显下降,香港经济面临严峻挑战,香港失业率回升的压力正增加,尤其是金融业等高收入职位流失明显,值得留意.港府应该充分把握中国扩大内需、刺激经济的机遇,拓展香港服务业和经济发展空间,保持就业市场蓬勃.

尽管当前香港就业市场乐观,但需居安思危.应该看到的是,随着外围环境不稳,环球经济前景依然不明朗,中国出口在欧美市场萎缩的情况下也大幅下滑,香港作为一个细小的外向型经济体,受到冲击在所难免,对香港劳工市场的影响将逐步浮现,失业率在未来数月可能仍有上升压力.而另一个值得关注的情况是,受到欧美债务危机拖累,香港金融业率先收缩业务大量裁员,例如汇丰大裁员行动已引起香港社会的震动.金融服务业是香港经济的支柱,这类高增值、高收入行业裁员,是否意味香港经济出现结构性问题,就业人口存在错配,港府需密切留意事态发展.

如今,中国也在努力调整发展模式,以加大内需作为刺激经济增长的动力.香港在金融服务业等领域拥有优势和成熟经验,应抓紧中国拓展内需、加快发展服务业的机遇,发挥香港服务业的优势,协助中国产业转型升级,也为香港经济注入新的动力,带动香港各行业的兴旺,创造更多就业职位,持续改善香港的就业市场.(A04)