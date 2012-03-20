〔港报财经评论〕港股沽压增,考验50天线--经济日报3月20日

港股沽压增,考验50天线 /林瑞芬

3月经过上半月的上落市,踏入3月下半月,力疲之态浮现,恒指跌203点至21,115收市,期指更跌339点,收报20,999,低水116点.当心”十个牛皮九个淡”,留意弱态会否延续.技术而言,恒指未能涌破21,500,反覆整固势仍在,50天平均线20,600受考验,中期关键则是自去年10月延伸的上升轨20,000左右.本周开始,每日动辄有30-40间上市公司公布业绩,内银股尤值得关注.高盛近排不知为何变得神勇每每在公司业绩前提出”买入”评级,如中移动(0941.HK)、利丰(0494.HK)及现在的中银香港(2388.HK),真的不怕相关蓝筹股业绩会有意料之外?是不怕.还是急于利用业绩前空隙制造炒作藉口.透视中移动,绩前炒上绩后回的话,利丰及中银香港可能步后尘,先高后低.利丰及中银香港昨均逆市攀升,莫非先兆?

回说大市,蓝筹股除腾讯(0700.HK)及汇丰(0005.HK)等9只股份上升外,下跌有39只,合计48只蓝筹股,回落的股份多于上升,显示港股牛皮势中稍微转弱.博士蛙(1698.HK)出事之后,二、三线股升势亦无以为继.或有因劣绩曝光而劲挫,如霸王集团(1338.HK).亦有趁盈警或预期有劣绩,令股价急挫,且见已发盈警的联邦制药(3933.HK)昨急挫逾6%便属此类型.二、三线股炒风收敛,加上,大型蓝筹及国企股也抖气,大家齐齐抖,港股整体陷整固浪也较明显.技术上,国指不容有失11,000,不然,或回试10,000,昨收11,036.国指已先行试穿50天线,恒指昨收21,115,技术趋考验50天线近20,600机会较大.总括而言,港股攻不上的话,策略上进攻转防守,以退为进,方为上策.若然港股真的掉进深度整固浪,何时触底回弹,也须有合理因素支持,如上市企业自身的业务及盈利呈优势,所以,在目前业绩高峰期下,须更为关注报表,尤其去年下半年度的表现,是大幅倒退,还是未如想像中受冲击?有需要掘深些找出原因,从而有助展望今年度的盈利表现.

中华煤气(0003.HK)不知不觉已成立150周年,为何会知?当集团公布为庆祝成立150周年,四叔又慷慨派发一次性特别股息每股17.5港仙就知了.集团去年度股东应占税后溢利61.49亿港元,上升10%,又是不过不失的一年.作为公用股就是如此,盈利增幅不会突然有惊喜,但收益稳定下股息亦稳定,各有所得,很多退休基金就是因此才持有.(009)

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哈电增长, 看两因素 /余少文

中国内地股市两连升,国企指数四连跌,11,000点随时失守,要有心理准备见10,000点.而中资股陆续派发去年业绩,当中哈尔滨电气(1133.HK)盈利虽增长20%,但未来增长要看能否控制成本和核电步伐.国企指数午后跌幅加剧,全日跌180点或1.6%,收11,036点,成交额105亿元,只有15%主板H股逆市上升,内银股依然是拖低大市行业.而红筹指数在中国移动(0941.HK)连日下跌拖累,昨日再跌60点或1.5%,收4,045点,成交额约60亿港元,主要是内房股支撑所致.不过,内房股正面对中国内地楼价可能出现劈价,国家统计局刚公布2月70个城市价格调查亦显示楼价持续回落,以及其他内房股均出现不同程度下跌,故不要见中国海外(0688.HK)和华润置地(1109.HK)逆市造好而过于看好内房股.尤其国指再跌至11,000点水平,短期或会失守,首个支持位是早前支持指数反弹的200天线,下一支持则是去年底曾是阻力的100天线,最后是10,000点大关,都希望100天线可以守得住,然后开展新一轮升浪.

尽管大市有续跌空间,中资股能否逆势而上,取决于市场对她们的前景,当中哈电去年收入跌2%至285亿元人民币,但盈利升23%至12亿元人民币,每股盈利0.892元人民币,每股派息0.14元人民币,每股NAV为7.7元人民币,息率只有2.1厘,吸引力一般,但市帐率0.87倍,吸引力不俗,可惜未能吸引外资垂青.哈电去年盈利表现高于市场预期,主要是其毛利率高达20%,是近年以来最高,也高于前年的14.4%,成为收入下跌而盈利上升原因之一.当然,管理层不保证今年毛利率可以保持在高水平,并指今年产品价格持续波动,原材料成本不确定,维持毛利率于高水平有难度.以及哈电去年现金减少28%至83亿元人民币,反映中国内地流动性紧张下,公司今年也要减少资本开支5亿元人民币,降至10亿元人民币.

哈电去年在交易性证券公允价值录得3.9亿元人民币亏损,较上年度只有700万元人民币亏损为多,主要是持有大唐发电(0991.HK)、华能国际(0902.HK)和国电电力的A股,尤其去年以高位6.74元人民币买入2亿股大唐A股,当中帐面亏损3.16亿元人民币.但预期中国内地今年电力股有望走出去年谷底,可以支持股价反弹,今年在股票上的帐面亏损或能结束,甚至乎会有盈利贡献,故哈电今年每股盈利或可高于彭博预测的0.866元人民币,惟最终仍要看成本控制能力、中国对核电的审批步伐,以及电力股股价表现.(012)