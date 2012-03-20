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中国汇市 | 2012年 3月 20日 星期二 10:02 BJT

〔人民币汇率〕中国逐步走向更富弹性的浮动汇率--夏斌

路透香港3月20日电---中国国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌周二表示,中国正逐步走向更富弹性的浮动汇率.

夏斌在港出席一论坛时作以上表示.他此前为中国央行货币政策委员会委员.

今年以来,人民币兑美元呈现微幅贬值.而中国总理温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.[ID:nSB1431998](完)

--记者 毕晓雯; 撰写 梁慧仪; 审校 黄凯

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