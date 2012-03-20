〔人民币汇率〕中国逐步走向更富弹性的浮动汇率--夏斌

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8930元附近
路透上海3月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8930元附近，较上日贬值约121点。
路透香港3月20日电---中国国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌周二表示,中国正逐步走向更富弹性的浮动汇率.
夏斌在港出席一论坛时作以上表示.他此前为中国央行货币政策委员会委员.
今年以来,人民币兑美元呈现微幅贬值.而中国总理温家宝上周表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.[ID:nSB1431998](完)
--记者 毕晓雯; 撰写 梁慧仪; 审校 黄凯
路透上海3月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8930元附近，较上日贬值约121点。
* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
路透北京3月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。受境外机构获准参与外汇衍生品业务消息提振，一年期掉期周二触及1,465点的近一年半高点，但之后被止盈盘和大行压制；随着该消息影响消散，掉期长端逐渐回落。