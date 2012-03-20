〔港报财经评论〕政治变局股市风险--信报3月20日

政治变局股市风险 /习广思

港股调整未休,走势甚至有走弱迹象,内银业绩期前夕,好淡交战,亦见牛熊厮杀准备就绪.恒指开市后走势牛皮,依靠汇控(0005.HK)支持大局,午后A股转升,恒指仍无法跟随,直至最后30分钟,恒指失守20天线后,多只蓝筹急挫,尤其是上周轮场大量资金流入的中移动(0941.HK)、和黄0013.HK跌势急剧,以至恒指戏剧性地急泻逾250点,收报21,115点,全日下跌202点,大市成交缩减至557亿港元,沽空比率8.91%.看淡的投资者出手,未竟全功,恒指最低见21,075点,未能在第一个牛证重货区21,000-21,099点进行厮杀.

恒指在尾市急挫,主要是重磅股被舞动,其中或涉及大户及衍生工具动作,而事实上,昨天大市调整迹象甚为明显,早段有超过600只股份录得跌幅,至收市下跌股份900只,其中二三线股份跌势急剧.细看其中,盈警股份如霸王(1338.HK)、畅丰车辆(1039.HK)急跌不足为奇.其次是资金炒完获利,百货股如茂业(0848.HK)、岁宝(0312.HK)股价急跌.家俬股如敏华(1999.HK)、顺诚(0531.HK)股价急挫.家电股如汇银家电(1280.HK)、国美电器(0493.HK)等见回吐压力.恒指或要再一次下试250天线,甚至50天线,才能完成整固.但是,二三线股回吐压力大,杀伤力更加大呢.较值得留意的是国企指数,内银业绩未出,但国指已告失守50线,RSI无法回到中轴之上,一旦失守11,000点的话,不排除有机会下试10,500点.

大市成交缩减,加上业绩期高峰,大行报告成为资金搵食辅助工具.港华燃气(1083.HK)获”双摩”唱好,股价急升6%,并带动其他燃气股.内房股全线急挫,但中海外(0688.HK)在里昂唱好下,逆市企稳.阴谋论臆测,大行护航,股价急升,业绩过后,下一着会否就是抽水?昨天尾市一跌,原因未明,有说是走资担忧.为何走资?担心中资股抽水潮,特别是内银业绩期到,故暂避风头.也有说本周猪狼决战,泥泞污泥,要几污糟有几污糟,刀光剑影,李首富的”不会撤资”论未知真定假,所有外资还是等一等.如此种种,很直接想起俄股.回说俄股,2008年普京下台,虽然全世界都知道梅德韦杰夫不过是傀儡一名,但普京强权刚落,内部政治争斗、腐化更甚.及后几年内,油价再升都好,俄股持续跑输其他新兴市场,个中原因就是政治风险.有趣的是,普京在3月初当选后,尽管示威不断,但强人重掌政权,俄股资金流却有见改善.根据证券商Jefferies统计资料,相关新兴东欧股票基金扭转去年丑势,英国除外的欧洲机构投资者亦在上调俄股投资比重,分析员对俄股转趋乐观.(B02)

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美汇调整后市看好 /苏子

美汇指数于上月29日低见78.10后便止跌回升,此升浪延续至上周四当触及80.74高位后,才出现较为明显的调整压力.上周五美汇指数已自上述的高位回落至79.69低位,并以近全日低位收市,再次失守80心理关口.美汇指数在上周五所造的低位刚好与近期升幅的38.2%调整目标,即79.73重要支持相若,如昨晚美汇指数可以守稳此重要支持不破并升回80心理关口附近甚至更高水平收市,料美汇指数在上周四及周五的调整市将可告一段落,稍后可望突破上周四所造的80.74高位,从而再展新一轮上升浪.美汇指数在昨天亚洲市及欧洲市早段的表现其实十分稳定,始终未见承接上周五美国市的恶劣走势进一步破关而下.而且美汇指数在上周五微破38.2%调整目标的79.73重要支持后,即使以近全日低位收市,但所造的79.69低位仍高于全周的79.67低位,故上周五美汇指数未能顺势再创一周新低,表现实在有点不甚寻常.

加上昨天亚洲市美汇指数只在上周五的收市价附近窄幅上落,未见出现新一轮沽盘,使美汇指数顺利下破上周的79.67低位,相信美汇指数在上周四及周五的下跌只不过是由78.10低位升至80.74高位的正常调整市,故一旦美汇指数确认已在昨天完成调整市,投资者宜继续采取顺势的候低买入美元策略.相信美汇指数一旦再展新一轮上升浪后,料会挑战在前年6月所造的88.71高位跌至去年5月的72.70低位的61.8%,即82.59关键阻力.若稍后美汇指数在升破此关键阻力后,可以单边市形式一举突破前年8月的83.56高位,届时几可肯定美元已进入一个较为长期的上升浪里运行,相信大方向而言,美汇指数将可朝着2009年3月的89.62高位及90心理关口迈进.

倾向相信最终美汇指数将可顺利突破90心理关口.由于90心理关口与美汇指数在过去十年跌幅的38.2%反弹目标,即90.18关键阻力十分接近.因此,如后市美汇指数可以顺利突破90心理关口,亦即可以顺利突破此38.2%的关键反弹阻力目标90.18.如美汇指数的大方向真的如所料般可以成功升至此38.2%反弹阻力目标以上,料已积弱十年的美元肯定可以到了大翻身的时刻了.届时美元的强势或会令不少看淡美元者被迫止蚀投降,而在止蚀买盘的推波助澜下,料会加速美元继续上升的动力.美元一旦大翻身,小心过去数年一直受惠于美元弱势的资产价格,将会出现逆转性的下跌.(B07)