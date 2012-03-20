〔香港个股〕新地高层涉贿赂遭廉署拘留,股价跌逾2%(更新版)

(新增分析师言论、股价表现和背景)

* 新地执行董事陈钜源涉贿赂遭廉署拘留

* 新地早盘股价跌逾2%

* 分析师称属个别事件,对业务影响不大

路透香港3月20日电---香港大型发展商--新鸿基地产(0016.HK)一位执行董事因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留.新地公司股价周二早盘中下挫逾2%.但分析师认为,此事应属个别事件,对新地的房地产销售及租务两大业务不会有大影响.

新地周一晚间发出声明称,公司执董陈钜源被廉政公署拘留,但这不会影响集团的正常业务及运作.董事局已成立了一个由一名执行董事及两名非执行董事组成的特别委员会,以处理廉政公署就对陈钜源的指控而正进行的调查,及一切因该调查可能产生及有关事宜.

"公司欲澄清以上提及的拘留,并没有及将不会影响本集团的正常业务及运作,公司之执行委员会会如常继续负责本公司之日常管理及运作."新地称.

新地早盘中段下挫2.16%,至113.3港元,跌幅大于同期恒生指数.HSI的1.2%跌幅.

现年66岁的陈钜源自1973年加入新地,专责收购土地及工程策划.他原来亦是执行委员会成员.据新地2010/11年度年报,陈钜源于该年度的酬金约1,100万港元.

"数年前新地也爆发过家族权力斗争风波,当时对公司股价的影响也不大."信诚证券联席董事张智威表示,"相信这次只是个别事件,公司过往的业绩一向颇稳健."

麦格理中国及香港房地产研究部主管吴嘉俊表示,相信事件对新地股价及业务不会有什么影响.

"新地的房地产销售和商场租务是其两大主要收入来源,这两业务都很稳健."他说.

吴嘉俊说,假如事件对新地有任何影响的话,主要会在收购农地方面,但公司此前已买入了多幅大型新界农地,即使将来的收购农地有任何的延迟,也不会影响公司未来两、三年的物业销售.

据新地的中期报告披露,公司截至去年底止在香港的总土地储备为4,670万平方尺.此外,公司亦拥有逾2,600万平方尺的农地可供更改为住宅用途.(完)

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