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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 07:58 BJT

〔表格〕中海油田服务去年净利按年减少2%,基本符合市场预期

路透香港3月21日电---中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.8986 0.9184

末期股息(元) 0.18 0.18

净利 4,039.28 4,128.49

收入 18,426.13 17,560.99

截止过户日期 有待公布

发放股息日期 有待公布

注:中海油服为中国海洋石油总公司的子公司,为中国主要的离岸钻井服务供应商.汤森路透I/B/E/S综合26名分析师预测,去年度净利为42.09亿元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 张喜良

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