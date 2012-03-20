〔表格〕中海油田服务去年净利按年减少2%,基本符合市场预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月21日电---中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.8986 0.9184
末期股息(元) 0.18 0.18
净利 4,039.28 4,128.49
收入 18,426.13 17,560.99
截止过户日期 有待公布
发放股息日期 有待公布
注:中海油服为中国海洋石油总公司的子公司,为中国主要的离岸钻井服务供应商.汤森路透I/B/E/S综合26名分析师预测,去年度净利为42.09亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。