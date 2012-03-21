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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:08 BJT

〔表格〕中国华能国际电力去年净利按年下跌65%,远逊市场预期

路透香港3月21日电---华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.08 0.28

末期股息(元) 0.05 0.20

净利 1,180.51 3,347.99

营业额 133,420.77 104,318.12

截止过户日期 有待公布

发放股息日期 有待公布

注:华能国际为中国最大发电企业.根据汤森路透I/B/E/S综合26名分析师预测,去年度净利为17.47亿元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 张喜良

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