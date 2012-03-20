〔港股业绩〕广州富力地产今年合同销售拟增近7%,并向二、三线城市拓展

路透香港3月20日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周二称,设定2012年的合同销售目标为320亿元人民币,较去年完成的仅高6.7%;鉴于市场调控继续,公司称今年会在购地方面维持审慎,并有意扩充业务基地至二、三线城市.

富力地产宣布,2011年度的净利按年升11.3%至48.4亿元人民币,高于汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的45亿元,因核心业务物业发展业绩提升,而酒店经营亦首次录得经营溢利.期内毛利率由2010年的37.9%升至42.5%.

公司在业绩声明中称,今年的策略是维持保守态度,严格控制现金流,这将涉及具弹性地收购土地.

"我们认为在现今的气候下,土地储备的质素较其量更加重要."富力地产称.

此外,富力地产过往一直专注内地一线城市如北京、天津及广州等市场,公司表示,除了继续活跃于一线市场外,公司未来会比以往更注意二、三线城市,以平衡发展组合和减低监管措施的可能负面影响.去年,公司便在黑龙江哈尔滨和山西大同等首次收购土地.

富力地产表示,目前在建面积取得房地产预售许可证的项目,销售价值达650亿元,因此将2012年的合同销售目标定为320亿元的有充份把握的范围内.去年该公司完成合同销售额为300亿元.此外,公司计划今年交付约266万平方米的面积,预期上下半年交付的比例为25:75,与去年的模式类似,但长远而言,公司致力达致均衡的交付比例.

在融资方面,富力地产去年底与平安集团组成一支房地产项目基金,初始规模为40亿元,预计本月完成筹组.

至去年底,富力地产的净负债与权益比率为86%.总土地储备建筑面积为2,802万平方米.

公布业绩前,该公司早盘微幅收低0.32%,报9.31港元.过去三个月累计涨50%.(完)

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