〔表格〕中国吉利汽车2011年净利按年升13%,大致符合预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透香港3月22日电---中国吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周四公布,截至2011年12月31日止的年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.2072 0.1859
末期股息(港元) 0.028 0.026
净利 1,543.44 1,368.44
营业额 20,964.93 20,099.39
截止过户日期 5月29-31日
派发股息日期 7月
注:吉利汽车为中国最大民营汽车制造商.路透I/B/E/S综合分析师预估吉利汽车2011年度净利为14.86亿元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。