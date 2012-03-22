版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 12:20 BJT

〔表格〕中国吉利汽车2011年净利按年升13%,大致符合预期

路透香港3月22日电---中国吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周四公布,截至2011年12月31日止的年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.2072 0.1859

末期股息(港元) 0.028 0.026

净利 1,543.44 1,368.44

营业额 20,964.93 20,099.39

截止过户日期 5月29-31日

派发股息日期 7月

注:吉利汽车为中国最大民营汽车制造商.路透I/B/E/S综合分析师预估吉利汽车2011年度净利为14.86亿元人民币.(完)

浏览吉利汽车其他新闻,请点选[0175.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的及业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐