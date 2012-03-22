〔港股业绩〕利丰2011年度净利按年增24%,优于市场预估

路透香港3月22日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰(0494.HK)周四公布,2011年度净利按年增长24%,高过市场预估,因美国经济初露止稳回升迹象以及去年下半年的成本控制所带动.

利丰表示,2011年净利为6.81亿美元,路透I/B/E/S综合分析师平均预估为6.17亿美元;2011年每股盈利为0.0843美元,建议末期派息0.34港元,令全年派息达到0.53港元,较上一年的0.45港元增加.

利丰主席冯国经在公告中称,公司增长动力来自贸易、物流及分销三个业务网络.

"集团持续透过固有业务增长与早前收购项目,以及新的三个业务网络所带来的协同效应,扩展市场占有率."他说.

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰,营业额有将近八成来自于欧洲及美国.

利丰今日收报19.06港元,涨0.42%,今年迄今涨约33%,表现优于大盘恒生指数.HSI的上涨约13%.(完)

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