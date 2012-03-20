〔香港个股〕中国燃气继续获主要股东增持,中石化财团收购期限再延长

路透香港3月20日电---香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)在过去三个交易日再度获其主要股东--英国富地石油FOOI.L增持股份;另一方面,中国石化(0386.HK)(600028.SS)财团又再延长对中国燃气的收购要约期限.

资料显示,富地石油于截止本周一为止的三个交易连续增持中国燃气的股份,涉资共726万港元,令其持股比例由14.04%升至14.08%.

另一方面,中石化与新奥能源(2688.HK)的财团宣布对中国燃气收购要约的最后截止日期延长至5月15日,原为3月31日.财团称,中国商务部已于3月2日正式受理要约人联合提交的反垄断审查申请,现反垄断审查正在进行中,惟至今还没有获得所需批准.

"如果在修订的最后截止日期之日或之前先决条件仍未获得满足,要约人可能按照要约公告的条款进一步延长最后截止日期."公告称.

财团并表示,新奥能源预计最迟于4月30日向其股东寄发通函.作为对中国燃气要约先决条件之一,新奥须取得其股东会的批准,故有需要寄发股东通函以确定股东特别大会安排.

去年12月,财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟交易未获中国燃气董事会推荐,故财团正等待相关中国法律法审批、新奥股东大会批准等先决条件完成后,其收购要约方可实施.

中国燃气周二收升1.6%,报3.82港元;过去一个月累计涨1.9%.大盘恒生指数.HSI今日则跌1.08%.(完)

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