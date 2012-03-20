〔港股业绩〕广州富力地产今年合同销售拟增近7%,今年或减价至多一成(更新版)

(新增公司言论及细节)

* 今年合同销售目标320亿元人民币,同比增6.7%

* 公司高层预期今年旗下楼盘或有5-10%减价空间

* 今年购地维持审慎,有意开拓二、三线城市

* 去年净利按年增11.3%至48.4亿,高于预期

路透香港3月20日电---中国房地产商--广州富力地产(2777.HK)周二称,2012年的合同销售目标为320亿元人民币,较去年完成的仅高6.7%;管理层预期,今年旗下楼盘或有5-10%的减价空间.

尽管去年业绩优于市场预期,但鉴于市场调控继续,公司称今年会在购地方面维持审慎,并有意扩充业务基地至二、三线城市,因这亦符合政策的倾向.而公司今年的策略是维持保守态度,严格控制现金流,这将涉及具弹性地收购土地.

"内房公司现时主流以小幅减价促销,我们今年或会将房价微调5-10%."富力地产董事长李思廉在业绩发布会上说.

富力地产宣布,2011年度的净利按年升11.3%至48.4亿元人民币,高于汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的45亿元,因核心业务物业发展业绩提升,而酒店经营亦首次录得经营溢利.期内毛利率由2010年的37.9%升至42.5%.

"今年楼市的最大可能是向平稳方向发展...,我们今年的资本开支也较去年减少,今年要稳健一点."李思廉称.

此外,富力地产过往一直专注内地一线城市如北京、天津及广州等市场,公司表示,除了继续活跃于一线市场外,公司未来会比以往更注意二、三线城市,以平衡发展组合和减低监管措施的可能负面影响.去年,公司便在黑龙江哈尔滨和山西大同等首次收购土地.

富力地产表示,目前在建面积取得房地产预售许可证的项目,销售价值达650亿元,因此将2012年的合同销售目标定为320亿元的有充份把握的范围内.去年该公司完成合同销售额为300亿元.此外,公司计划今年交付约266万平方米的面积,预期上下半年交付的比例为25:75,与去年的模式类似,但长远而言,公司致力达致均衡的交付比例.

在融资方面,李思廉表示暂时没有资本融资的计划,至于发债的成本则较高,故会视乎将来的时机.

富力地产去年底与平安集团组成一支房地产项目基,金,李思廉透露该基金两期共筹集了45亿元,部份投资在公司于天津的四个发展项目,不排除未来会继续扩大基金规模,并会与平安集团合作为主.

除住宅开发外,富力地产亦持有酒店和投资物业,公司预期,2012年全年的租金收入(包括酒店的现金分派)可能突破10亿元,去年则为7亿元左右.至去年底,富力地产的净负债与权益比率为86%,总土地储备建筑面积为2,802万平方米.

该公司收盘跌0.43%,报9.3港元.过去三个月累计涨50%.大盘恒生指数.HSI今日跌1.08%.(完)

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