〔香港个股〕中国燃气称"强烈反对"中石化财团收购期限再延长(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增中国燃气高管评论)
* 中国燃气称"强烈反对"中石化财团再度延长收购期限
* "期限延长对中国燃气造成更多不确定性"
* 中石化财团宣布将收购期限延长至5月15日
* 中国燃气继续获主要股东增持股份
记者 雷美珍
路透香港3月20日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)的高管周二称,对于中国石化(0386.HK)财团再度延长收购要约期限表示"强烈反对",因会对公司造成更多不确定性.
中国燃气联席董事总经理梁永昌在一份声明中称,要约期限延长多两个月,对中国燃气以及公司的业务、股东造成更多不确定性和分裂.
他并称,"新的时间表容许财团5个月时间令要约作实,还可以有权进一步延长期限,是完全不合理和滥用股东的信任."
中石化(600028.SS)与新奥能源(2688.HK)的财团此前宣布对中国燃气收购要约的最后截止日期延长至5月15日,原为3月31日,原因是去年12月中提出要约至今还没有获得所需批准.
同时,新奥还将寄发股东通函期限由3月31日延至4月30日,已是第二度押后,惟未给出原因.作为对中国燃气要约先决条件之一,新奥须取得其股东会的批准,故有需要寄发股东通函以确定股东特别大会安排.
梁永昌称,新奥再度延长寄发股东通函亦是"不能理解",因为公司在2月28日宣布延长寄发股东通函至3月底时,给出的理由是希望将2011年度业绩报告纳入通函资料,而公司即将于3月27日公布业绩.
"期限延长以及先决条件的达成欠缺进展,对于中国燃气及其雇员、股东来说是一件极度沮丧的事情,而中国燃气对于这种延长表示强烈反对."他说.
接近中国燃气的消息人士对路透称,中国燃气的管理层花上不少时间应付财团的收购,对业务造成分心.
去年12月,财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值",因此财团的行动属敌意收购.
现时财团需要满足几项先决条件方可作实,其中包括中国商务部反垄断审查,新奥能源的股东会批准,中石化取得发改委、商务部、国资委及外管局的相关批准,以及中国燃气给予要约人足够机会进行尽职审查.
中国燃气的股权极度分散,两大主要股东英国富地石油FOOI.L和韩国SK E&S的持股量分别约14%和11%,没有单一股东拥有控股权.
自财团提出要约以来,富地石油与SK E&S不断在市场上增持中国燃气的股份,令中国燃气的股价持稳于高于要约价水平,因此被投资界视为抵抗行为.
根据香港证监会最新资料显示,富地石油于截止本周一为止的三个交易连续增持中国燃气的股份,涉资共726万港元,令其持股比例由14.04%升至14.08%.
中国燃气周二收升1.6%,报3.82港元;过去一个月累计涨1.9%.大盘恒生指数.HSI今日则跌1.08%.(完)
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--审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。