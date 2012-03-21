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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:10 BJT

〔香港个股〕百丽国际拟斥资8.8亿元人民币收购一内地运动产品零售商

路透香港3月21日电---中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)宣布,拟以8.8亿元人民币收购一家在内地以销售Nike和Adidas等运动品牌产品为主的零售商.

公司的声明称,将收购的目标公司为Big Step Limited,后者在中国多省市的部份城市销售运动服饰产品,并经营约600家自营零售店,其经销品与百丽的现有业务基本一致.

百丽国际表示,收购的代价为8.8亿元,但可予调整至最高9.2亿元.公司相信,是项收购会增强其在中国部份区域的战略拓展,以及实现协同效应.

百丽国际周二收报13.54港元,过去一个月累计涨逾9%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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