《香港报摘》--经济日报3月21日

* 要闻版头条:

--必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)指中国的铁矿石需求放缓,重燃市场对中国拖累环球经济放缓的忧虑,避险意识再度抬头,美元回升及商品下滑,拖累欧美为首的环球股市回落.

* 其他:

--重庆农商行(3618.HK)去年业绩惊见2.93亿元人民币对投资购买的理财产品计提减值准备,为市场始料不及.该行强调,该笔为基于审慎原则、从长期发展考虑出发,而且并非因应中银监要求所作的拨备,为一次性拨备.

--和电香港(0215.HK)行政总裁黄景辉称,公司的LTE传输网络工程已基本完成,待市面出现更多相容手机,最快可于上半年推出4G服务.

--第一拖拉机(0038.HK)董事会秘书于丽娜表示,去年未有派息为特殊情况,与A股发行计划有关,待公司完成A股发行后,计划未来每年派息率为25%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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