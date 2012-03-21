版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--信报3月21日

* 要闻版头条:

--香港行政会议昨天原则同意兴建机场第三条跑道,预计2022至2023年完工,成本高达1,362亿港元.运输及房屋局局长郑汝桦预计,第三条跑道未来50年可带来9,000亿港元经济效益,增加直接职位至14万个,目前暂未研究融资方案,但她强调,未考虑把机管局上市.

* 其他:

--嘉能可(0805.HK)(GLEN.L)宣布,同意以61.4亿美元现金收购加拿大最大粮食加工商ViterraVT.TO,将透过其自有现金及借贷资金进行收购.

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)集团行政总裁欧智华透露,汇控自落实新的策略,将不符业务策略的资产出售后,过去一年多减少的加权资产达600亿美元,为该集团带来90亿美元资本金.

--首创置业(2868.HK)去年盈利9.55亿元人民币,按年升4%,今年的资本开支预算由去年的180亿元减至168亿元,而销售目标则提升9%,至120亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐