《香港报摘》--信报3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--香港行政会议昨天原则同意兴建机场第三条跑道,预计2022至2023年完工,成本高达1,362亿港元.运输及房屋局局长郑汝桦预计,第三条跑道未来50年可带来9,000亿港元经济效益,增加直接职位至14万个,目前暂未研究融资方案,但她强调,未考虑把机管局上市.
* 其他:
--嘉能可(0805.HK)(GLEN.L)宣布,同意以61.4亿美元现金收购加拿大最大粮食加工商ViterraVT.TO,将透过其自有现金及借贷资金进行收购.
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)集团行政总裁欧智华透露,汇控自落实新的策略,将不符业务策略的资产出售后,过去一年多减少的加权资产达600亿美元,为该集团带来90亿美元资本金.
--首创置业(2868.HK)去年盈利9.55亿元人民币,按年升4%,今年的资本开支预算由去年的180亿元减至168亿元,而销售目标则提升9%,至120亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。