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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月21日

路透香港3月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7637港元HKD=)

  美国股市周二收跌,道琼工业指数.DJI收跌68.94点,或0.52%,至13,170.19点;对中国经济成长的预警引发投资者抛售能源和工业股,但跌幅受限,凸现市场的抗跌能力.[ID:nSB1444798] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  211.490   -2.99      33816            16.419      -0.49
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.120   -3.43     132938             3.764      -0.69
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.190   -1.21     343266            81.038      -0.32
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.860   -2.61     188552            20.113      -0.18
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  143.380   -2.42      55694            11.132      -0.43
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  111.300   -5.45      90949             8.641      -0.68
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.920   -2.01     393139            69.749      -0.36
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.460   -1.07      33278             4.383       0.54
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.630   -2.46     571432            12.911       0.40
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.960   -1.75      50453            17.049      -0.53
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.090    0.84      40340             4.676       0.34
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.210   -3.41       9894             3.604      -0.17
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.630   -0.73       3491             1.369     -50.59
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.450    0.82      45841             0.380      -3.69  (完)

  --整理 梁慧仪

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