《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7637港元HKD=) 美国股市周二收跌,道琼工业指数.DJI收跌68.94点,或0.52%,至13,170.19点;对中国经济成长的预警引发投资者抛售能源和工业股,但跌幅受限,凸现市场的抗跌能力.[ID:nSB1444798] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 211.490 -2.99 33816 16.419 -0.49 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.120 -3.43 132938 3.764 -0.69 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.190 -1.21 343266 81.038 -0.32 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.860 -2.61 188552 20.113 -0.18 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 143.380 -2.42 55694 11.132 -0.43 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 111.300 -5.45 90949 8.641 -0.68 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.920 -2.01 393139 69.749 -0.36 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.460 -1.07 33278 4.383 0.54 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.630 -2.46 571432 12.911 0.40 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.960 -1.75 50453 17.049 -0.53 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.090 0.84 40340 4.676 0.34 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.210 -3.41 9894 3.604 -0.17 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.630 -0.73 3491 1.369 -50.59 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 0.82 45841 0.380 -3.69 (完) --整理 梁慧仪
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。