〔香港个股〕熔盛重工子公司下周拟在中国发20亿元三年期中期票据

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月21日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工集团(1101.HK)公布,旗下江苏熔盛重工建议在中国银行同业市场发行中期票据,预期分两期发行;首期三年期的票据本金额为20亿元人民币.
公司的声明称,公司持股96.09%的江苏熔盛重工已向中国银行间市场交易商协会注册的票据最高本金总额为36亿元.首期将于3月28日(下周三)发行,利率将采用固定利率形式,并由簿记建档结果厘定.
经联合资信评估有限公司评定,第一期票据的信用级别为"AA"级,票据发行人信用评级为"AA"级,评级展望为稳定.
江苏熔盛重工拟所筹款项拨付一般营运资金需求,并偿还部份利率较高的贷款.
熔盛重工周二收报2.36港元,过去一个月累计下跌逾一成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。