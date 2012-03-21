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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:09 BJT

〔香港个股〕熔盛重工子公司下周拟在中国发20亿元三年期中期票据

路透香港3月21日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工集团(1101.HK)公布,旗下江苏熔盛重工建议在中国银行同业市场发行中期票据,预期分两期发行;首期三年期的票据本金额为20亿元人民币.

公司的声明称,公司持股96.09%的江苏熔盛重工已向中国银行间市场交易商协会注册的票据最高本金总额为36亿元.首期将于3月28日(下周三)发行,利率将采用固定利率形式,并由簿记建档结果厘定.

经联合资信评估有限公司评定,第一期票据的信用级别为"AA"级,票据发行人信用评级为"AA"级,评级展望为稳定.

江苏熔盛重工拟所筹款项拨付一般营运资金需求,并偿还部份利率较高的贷款.

熔盛重工周二收报2.36港元,过去一个月累计下跌逾一成.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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